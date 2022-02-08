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Для гасіння лісових пожеж: КрАЗ виготовить партію повнопривідних пожежних машин за 67 млн грн

Автор: Константин Широкун

КрАЗ переміг у тендері Полтавської ОДА на постачання лісовим господарствам області семи пожежних автоцистерн. За партію машин обласний бюджет заплатить 62,9 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на "Полтавщину".

Держава закупить універсальні машини АЦ-8-60 на повнопривідному шасі КрАЗ-63221. Цікаво, що другий учасник тендеру, компанія "Титал", виставляла на торги машину свого виробництва, але також на шасі КрАЗ-63221 (6х6).

Згідно з угодою, вітчизняний автовиробник зобов'язується поставити автоцистерни до кінця 2022 року. Вони будуть розподілені по лісових господарствах наступним чином: дві машини отримає Гадяч, дві Миргород, дві Кременчук і одну Полтава.

Пожежна машина АЦ-8-60 обладнана цистерною для води об'ємом 7800 л, баком для піноутворювача, пожежною помпою продуктивністю до 60 л/с, а також електролебідкою. У списку додаткового обладнання також значаться лафетний ствол, пожежні рукави різних видів, сходи, бензопили, гідроелеватори та ін.На спецтранспорт діє гарантія у два роки без обмеження пробігу.

Нагадаємо, що КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків. Безкапотні машини мають систему повного приводу.

Раніше ми повідомляли, що електромобіль Porsche Taycan обігнав з продажу Всі бензинові автомобілі в окремо взятій країні. Така цікава ситуація склалася на ринку Норвегії.

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Автомобільний ринок