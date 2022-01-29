У середньому 1,5 авто на день: стало відомо, скільки патрульних машин розбили у ДТП за 2021 рік

Протягом 2021 року в ДТП постраждав 561 поліцейський автомобіль.Таку цифру опублікувала прес-служба патрульної поліції, відповідаючи на запит журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на APnews.

У середньому, щодня 2021 року в ДТП потрапляло 1,5 патрульних машини. Також повідомляється, що до 31 грудня минулого року в стрій вдалося повернути 393 службових автомобілів з розбитих протягом року.. На сьогодні 168 одиниць транспорту чекають черги на ремонт.

Затримки пов'язані з тим, що деякі машини потрапляють в аварії не з вини самих поліцейських. У цьому випадку відновлення техніки провадиться коштом винуватця ДТП, але визначає його лише суд.

Скільки з решти 168 машин відновленню не підлягають, в патрульній поліції не повідомляють.

Раніше ми повідомляли, які номерні знаки не розпізнають поліцейські патрулі-фантоми. Відповідною інформацією поділилися в МВС.

Нагадаємо, раніше КрАЗ поставив для потреб ЗСУ повнопривідний КрАЗ-63221 6х6. На шасі цієї машини буде встановлено спеціальне Армійське обладнання.