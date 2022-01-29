В среднем 1,5 авто в день: стало известно, сколько патрульных машин разбили в ДТП за 2021 год

В течение 2021 года в различных ДТП пострадал 561 полицейский автомобиль. Такую цифру опубликовала пресс-служба Патрульной полиции, отвечая на запрос журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на APnews.

В среднем, каждый день в 2021 году в ДТП попадало 1,5 патрульных машины. Также сообщается, что до 31 декабря прошлого года в строй удалось вернуть 393 служебных автомобиля из разбитых в течение года. На сегодняшний день еще 168 единиц транспорта ждут очереди на ремонт.

Задержки связаны с тем, некоторые машины попадают в аварии не по вине самих полицейских. В этом случае восстановление техники производится за счет виновника ДТП, но определяет его только суд.

Сколько из оставшихся 168 машин восстановлению не подлежат, в Патрульной полиции не сообщают.

Ранее мы сообщали, какие номерные знаки не распознают полицейские патрули-фантомы. Соответствующей информацией поделились в МВД.

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