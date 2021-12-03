Показаний незвичайний Lexus: без скла, крил і з пружинами замість пневмопідвіски

Новий водневий концепт-кар Lexus ROV Concept покликаний продемонструвати публіці, що в майбутньому яскраві емоції від водіння варто чекати не тільки від електромобілів. Двомісне баггі представили на спеціальній конференції, присвяченій перспективним моделям японського автовиробника.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Lexus.
Довжина баггі становить 3120 міліметрів, ширина — 1725, висота — 1800 міліметрів. Зовні "повнопривідник" схожий з останніми концепт-карами Lexus. Новинка пофарбована в ексклюзивний темно-бронзовий колір.
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