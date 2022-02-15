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Поки водій дивився фільм: Tesla на автопілоті врізалася в поліцейський автомобіль

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Вівторок 15 лютого 2022 09:15
Поки водій дивився фільм: Tesla на автопілоті врізалася в поліцейський автомобіль Патрульний автомобіль врізається в дорожній знак (Фото: скріншот YouTube)
Автор: Олександр Мороз

Американська поліція поділилася кадрами з відеореєстратора, на яких показано, як електромобіль Tesla в режимі автопілота врізався в патрульну машину, ледь не травмувавши двох копів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Інцидент стався на одній з доріг штату Північна Кароліна. Офіцери поліції перекрили смугу на шосе, розслідуючи аварію. Електрокар Tesla, керований автопілотом, протаранив припарковану на узбіччі шосе патрульну машину.

Поки водій дивився фільм: Tesla на автопілоті врізалася в поліцейський автомобіль

Самої аварії на записі не видно, але чутно, як Tesla врізається в корму стоїть патрульного автомобіля Dodge Charger. Відразу після удару офіцер дорожнього патруля відскакує, відштовхуючи з дороги в безпечне місце помічника шерифа. А в цей час сильно пошкоджений Charger влітає в дорожній знак на узбіччі шосе, після чого скочується по узбіччю і врізається в дерево.

У момент аварії за кермом Tesla Model S перебував лікар на ім'я Девейндер Голі та з захопленням дивився якийсь фільм на своєму смартфоні, коли електромобіль врізався в патрульну машину. Напевно, переглядав в 18 разів популярний серіал "Доктор Хаус".

Голі було пред'явлено звинувачення в "порушенні ПДР і перегляді телевізійного контенту під час водіння". Це далеко не єдиний випадок, коли Tesla в режимі автопілота потрапляє в різні аварії.

Нагадаємо, що компанія Tesla виключила один з компонентів рульового управління через дефіцит мікроелектроніки. Причому, офіційно про це нікому не повідомила.

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