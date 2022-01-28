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Наймасовіший електромобіль BMW знімають із виробництва: у чому причина

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П'ятниця 28 січня 2022 10:16
Наймасовіший електромобіль BMW знімають із виробництва: у чому причина BMW i3 (Фото: mediapool.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Виробництво електромобіля BMW i3 буде завершено через шість місяців. За дев'ять років найпопулярніший Баварський електрокар розійшовся по світу тиражем у 250 тисяч одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Останній екземпляр компактного електричного п'ятидверного BMW зійде з виробничої лінії BMW в Лейпцигу, Німеччина, в липні 2021 року. Надалі виробничий майданчик будуть реорганізовувати в рамках підготовки до початку виробництва Mini Countryman третього покоління.

На думку менеджменту BMW, i3 зіграв свою роль у становленні електричного майбутнього марки, і надалі не буде мати такого попиту, як раніше. Тому і вирішено припинити випуск моделі через 9 років після початку виробництва.

Наймасовіший електромобіль BMW знімають із виробництва: у чому причинаКонцепт-кар першого масового електромобіля марки з'явився у 2011 році. Через два роки стартувало його серійне виробництво. Задньопривідний i3 продавався у двох варіантах: з одним електромотором, або ж у версії зі збільшеним запасом ходу, яка поєднувала в собі двоциліндровий бензиновий мотоциклетний двигун об'ємом 65 куб.см і електродвигун. В обох випадках машина використовувала літій-іонний акумулятор ємністю 22,2 кВт·год і розвивала максимальну потужність в 168 к.с.

Незвичайний хетчбек з орними задніми дверима і кузовом з вуглецевого волокна буде замінений електрокроссовером BMW iX1. Наступник i3 буде вироблятися на заводі BMW в Регенсбурзі.

Нагадаємо, що Citroen зняв з виробництва свій найдоступніший хетчбек. Машина протрималася на конвеєрі 17 років.

Раніше повідомлялося, що Mitsubishi L200 нового покоління помічений на випробуваннях за Полярним колом. Цікаво, що прототип отримав фари від 10-річної машини.

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