Всупереч моді на кросовери: Volvo збереже седани та універсали, але переведе їх на електротягу

Генеральний директор Хокан Самуельссон Volvo заявив, що компанія не відмовиться від седанів і універсалів. Майбутні покоління легкових машин стануть електричними.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Зокрема, Самуельссон заявив, що нові машини в найближчому майбутньому стануть ще більш привабливими для споживачів. Цікаво, що всього рік тому топ-менеджер натякав на можливість припинення випуску всіх седанів на користь більшої кількості кросоверів.

На кросовери C40 Recharge, XC40, XC60 і XC90 в 2021 році довелося 75 відсотків продажів Volvo. Один XC60 розійшовся у минулому році більшим тиражем, ніж S60, V60, S90 і V90 разом узяті. У Volvo також анонсували зміну позначень своїх моделей. Буквено-цифрові позначення моделей будуть замінені реальними іменами.

До того ж Volvo пообіцяла до 2030 року повністю перейти на випуск електромобілів. Гібриди підуть у відставку одночасно з бензиновими та дизельними моделями. Шведський автовиробник планує збільшити річний обсяг виробництва електромобілів з 15 000 одиниць до 150 000 до наступної осені.

Нагадаємо, що всі мінівени Citroen, Peugeot і Opel перейдуть в Європі на електротягу. З 2022 року Stellantis має намір збільшить продажі комерційних електрокарів.

Раніше повідомлялося, що Toyota відзначає випуск 50 млн Corolla незвичайним коміксом. У серії коміксів манга автовиробник розповів історію автомобіля, починаючи з 60-х років і нашого часу.