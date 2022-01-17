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Mercedes-Benz відкликає флагманський електроседан EQS та S-Class через незвичайну поломку

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Понеділок 17 січня 2022 11:56
Mercedes-Benz відкликає флагманський електроседан EQS та S-Class через незвичайну поломку Фото: Mercedes-Benz EQS (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz відкликає один екземпляр електроседану EQS і більше тисячі S-Class. На проблемних машинах функція eCall може працювати з перебоями.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Mercedes-Benz заявив, що несправність викликана програмною помилкою в блоці управління. Це означає, що модуль зв'язку може працювати некоректно. У разі виниклої несправності на щитку приладів висвічується відповідне попередження.

Німецький автовиробник вперше виявив проблему в травні 2021 року. Розслідування показало, що виникла проблема з програмним забезпеченням. З кінця 2021 року на всіх виробничих майданчиках було впроваджено нове програмне забезпечення комунікаційного модуля. Несправність виявили на одному Mercedes-Benz EQS450 2022 року випуску, а також на близько 1150 Mercedes-Benz S500, випущених в період з 15 лютого 2021 року по 4 грудня 2021 року.

Mercedes-Benz відкликає флагманський електроседан EQS та S-Class через незвичайну поломку Автомобілі з передплаченою підпискою Mercedes me отримають бездротове оновлення для усунення проблеми. Автомобілі без підписки Mercedes me необхідно буде доставити в дилерський центр Mercedes-Benz для оновлення ПЗ.

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