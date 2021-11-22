Оновлений кросовер Skoda Karoq постав на першому відео

Компанія Skoda опублікувала перше відео рестайлінгового кросовера Karoq. До офіційної прем'єри новинки залишається трохи більше тижня.
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Skoda.
Після серії тизерних зображень оновленого Karoq компанія робить наступний крок, опублікувавши перше відео прийдешньої новинки.
Рестайлінг підготовлено через чотири роки після виходу машини на ринок у 2017 році. Головним чином зміни дизайну торкнуться решітки радіатора, яка матиме нову форму і стала ширшою, і фар.
Технічних подробиць поки немає, але істотних змін не очікується. У оновленого Karoq не буде плагін-гібридної версії, оскільки силова установка PHEV буде пропонуватися лише для Octavia і Superb.
Прем'єра рестайлінгового кросовера Karoq відбудеться вже 30 Листопада. У продаж автомобіль надійде в першому кварталі 2022 року.
Нагадавши, Skoda представила бюджетний седан Slavia. Новинка створена для Індії, але, за запевненнями компанії, з'явиться і на інших ринках, що розвиваються.