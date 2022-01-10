Новий рекорд: електрокар Tesla Model S подолав 1,5 мільйона кілометрів в таксі

Німецький таксист проїхав півтора мільйона кілометрів на Tesla Model S. Наступний рубіж - подолати на електрокарі мільйон миль або 1,61 млн км.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

6 січня 2022 року Стара Tesla Model S P85 досягла вражаючого пробігу в 1,5 млн км по одометру. Автомобіль належить німцю Хансйоргу фон Геммінген-Хорнбергу, відомому в автомобільному світі своїми рекордними пробігами на автомобілях Tesla.

І це не дивно, адже працює Хансйорг таксистом. Так, в кінці листопада 2019-го він досяг на своїй Теслі пробігу в один мільйон кілометрів, а роком пізніше на одометрі вже світилося число в 1,2 млн км. Раніше він їздив на родстері Tesla і проїхав на ньому понад 620 тисяч км.

Що стосується нинішньої Tesla Model S P85, то подолати рекордну відстань їй без втрат не вдалося. Так заводська батарея вийшла з ладу через 290 тисяч кілометрів і була замінена спочатку на стару, а через деякий час на нову.

Що стосується силової установки, то за роки активної експлуатації цієї Tesla поміняли як мінімум три електромотори, причому ще до пробігу в мільйон кілометрів.

Інформації про заміни інших комплектуючих немає, але пробіг цієї Tesla Model S P85 є найбільшим з відомих на даний час. Наступна мета німецького таксиста – досягнення рубежу в 1 мільйон миль (1,61 млн км).

Нагадаємо, що Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) почало офіційне розслідування щодо компанії Tesla. Причина - водії можуть грати у відеоігри під час руху автомобіля.