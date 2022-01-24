Новий Nissan X-Trail: названа дата української прем'єри популярного кросовера

Nissan X-Trail четвертого покоління показали навесні минулого року, першим ринком для новинки став Китай. В Україні повнорозмірний кросовер нової генерації з'явиться в другій половині 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Більш точних термінів поставок перших екземплярів японської новинки не повідомляється. Як і у випадку з меншим Qashqai, раніше анонсовані плани може істотно зрушити дефіцит напівпровідників. Що стосується моторної лінійки, то офіційного підтвердження всіх доступних в Україні силових агрегатів поки немає.
Раніше повідомлялося, що популярний в Україні Renault отримав новий великий екран. Новий інфотеймент побудований на операційній системі від Google.
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