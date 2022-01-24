Новий Nissan X-Trail: названа дата української прем'єри популярного кросовера

Nissan X-Trail четвертого покоління показали навесні минулого року, першим ринком для новинки став Китай. В Україні повнорозмірний кросовер нової генерації з'явиться в другій половині 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Більш точних термінів поставок перших екземплярів японської новинки не повідомляється. Як і у випадку з меншим Qashqai, раніше анонсовані плани може істотно зрушити дефіцит напівпровідників. Що стосується моторної лінійки, то офіційного підтвердження всіх доступних в Україні силових агрегатів поки немає.

За попередньою інформацією, машина може отримати 1,5-літровий трициліндровий турбомотор потужністю 201 к.с. в поєднанні з безступінчатим варіатором. Також Nissan X-Trail може приміряти на себе гібридну силову установку e-Power у складі бензинового мотора і пари електромоторів. Вперше ця технологія з'явилася на Nissan Note кілька років тому. В системі e-Power колеса обертає електромотор, а ДВС постійно працює в якості генератора і поставляє електрику в систему.

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