Новий король: британці представили найпотужніший і найшвидший кросовер у світі

Aston Martin офіційно представив флагманську версію свого кросовера під ім'ям DBX707. Новинці під силу розганятися від 0 до 100 км/год за 3,3 секунди.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Автомобіль приводиться в рух 4,0-літровим V8 з подвійним турбонаддувом від AMG. Після доопрацювань команди інженерів Aston Martin він розвиває 707 к.с. і 900 Нм максимального крутного моменту. На сьогодні "британець" є найпотужнішим розкішним кросовером у світі.
Їх прикривають ковані 23-дюймові колісні диски. Перші поставки швидкого Aston Martin DBX707 повинні початися вже в середині весни цього року. Очікується, що ціни на новинку стартують з позначки у 232 000 доларів.
Нагадаємо, що Volkswagen вперше у світі повністю перевів автомобільний завод на випуск електрокарів. Нововведення торкнулося виробничого майданчика у Цвіккау.
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