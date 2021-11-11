Всі нові автомобілі можуть отримати "алкогольний замок"

Великий законопроект про транспортну інфраструктуру очікує підписання президента Байдена. Якщо новий закон набуде чинності, то США чекає справжня революція у світі автотранспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Washington Post.
Законопроект має дати більше свободи власникам електромобілів, він також спрямований на зниження кількості водіїв напідпитку. Смертельні ДТП за участю п'яних водіїв складають приблизно 1/3 всіх нещасних випадків зі смертельними наслідками на дорогах в Сполучених Штатах. Страховий інститут дорожньої безпеки вважає, що сучасні технології можуть запобігти понад 9400 смертельних випадків щорічно.
З огляду на це, в законопроекті говориться, що передові технології запобігання водіння напідпитку мають стати стандартним обладнанням для всіх нових легкових автомобілів. Нові системи повинні визначати рівень концентрації алкоголю в крові водія та при перевищенні допустимого рівня обмежувати експлуатацію транспортного засобу.
Новий стандарт контролю вмісту алкоголю в крові водіїв повинен бути імплементований протягом трьох років. На сьогодні є кілька способів, якими автовиробники можуть контролювати стан водія - від використання салонних камер спостереження до датчиків, вбудованих в кермо.
Раніше стало відомо, що Greenpeace подає до суду на Volkswagen з вимогою припинити виробництво авто з ДВЗ. Компанію звинувачують у бездіяльності.
Нагадаємо, що представлено перший серійний електромобіль Subaru. Subaru і Toyota в черговий раз створили одну машину на двох.