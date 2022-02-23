Знайти гроші на електромобілі: Volkswagen має намір продати акції Porsche

Volkswagen Group веде переговори з Porsche Automobil Holding SE з приводу виведення на фондову біржу акцій легендарного виробника спортивних автомобілів. Отримані кошти планується витратити на випуск електрокарів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Холдингова компанія Porsche і Volkswagen Group узгодили рамкову структуру для наступних кроків потенційного лістинга, яка тепер відправлена на затвердження раді директорів компанії. Поки немає повних гарантій, що компанія проведе IPO для Porsche.

Porsche стане останнім з ряду високопродуктивних брендів, які стануть публічними. Polestar, що належить Volvo, має бути зареєстрована на Nasdaq, цього року Lotus також підтвердив, що має намір розмістити акції свого китайського підрозділу з виробництва електромобілів Lotus Technology.

Минулого року з'явилися повідомлення про те, що Volkswagen Group може розмістити Porsche як засіб фінансування свого переходу до тотальної електрифікації у своєму мультибрендовому портфелі.

За даними фінансових аналітиків, це може стати одним з найбільших публічних розміщень акцій в Німеччині за останні роки. Porsche вже десять років входить до складу Volkswagen Group і постійно приносить значну частку прибутку компанії.

Ринкова вартість компанії оцінюється у 200 мільярдів євро, що майже вдвічі перевищує вартість її материнської компанії. Volkswagen Group нещодавно пообіцяла інвестувати майже 80 мільярдів євро в нові технології протягом наступних чотирьох років в рамках своїх амбіцій по електрифікації.

Також повідомлялося, що згорілий корабель з 4000 машин може викликати подорожчання електрокарів. Однією з причин загоряння називають перегрів батареї електромобіля.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський оголосив про зниження ПДВ на бензин і дизель. Ці заходи введені в рамках програми "економічного патріотизму".