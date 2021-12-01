Техніка більше не важлива: Volkswagen розкрив секрет настоянки сучасних автомобілів

Інженери Volkswagen поділилися тонкощами налаштування шасі сучасних машин. Якщо раніше вони більшу увагу приділяли механіці, кінематиці, то сьогодні весь процес сфокусований на програмному забезпеченні.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.
"Десять років тому при розробці автомобілів ми в першу чергу налаштовували механіку. Експериментували з різними типами підвіски, аналізували поведінку шин, стабілізаторів поперечної стійкості, режими роботи пружин - все це було для нас дуже важливо", – говорить Карстен Шебсдат, керівник відділу розробки систем управління динамікою і ходовою частиною автомобілів марки Volkswagen.
"Минули роки, і сьогодні ми змушені шукати компроміси щодо основ, і все більше приділяти уваги налаштувань електропідсилювача керма, блоків ABS, ЕЅР та ін.", – додає інженер.
Наприклад, Golf GTI восьмого покоління отримав 15-позиційну настройку підвіски по жорсткості. Опитування Volkswagen кажуть, що близько 97% водіїв задоволені запропонованими налаштуваннями.
Інженери Volkswagen сьогодні зайняті новими викликами, які ставлять перед ними автономні машини. Сприйняття водія, який керує машиною, сильно відрізняється від емоцій фактично пасажира.
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