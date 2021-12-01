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Техніка більше не важлива: Volkswagen розкрив секрет настоянки сучасних автомобілів

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Середа 01 грудня 2021 09:36
Техніка більше не важлива: Volkswagen розкрив секрет настоянки сучасних автомобілів Фото: Volkswagen Golf GTI (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Інженери Volkswagen поділилися тонкощами налаштування шасі сучасних машин. Якщо раніше вони більшу увагу приділяли механіці, кінематиці, то сьогодні весь процес сфокусований на програмному забезпеченні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

"Десять років тому при розробці автомобілів ми в першу чергу налаштовували механіку. Експериментували з різними типами підвіски, аналізували поведінку шин, стабілізаторів поперечної стійкості, режими роботи пружин - все це було для нас дуже важливо", – говорить Карстен Шебсдат, керівник відділу розробки систем управління динамікою і ходовою частиною автомобілів марки Volkswagen.

"Минули роки, і сьогодні ми змушені шукати компроміси щодо основ, і все більше приділяти уваги налаштувань електропідсилювача керма, блоків ABS, ЕЅР та ін.", – додає інженер.

Техніка більше не важлива: Volkswagen розкрив секрет настоянки сучасних автомобілівУ Volkswagen переконані, що неможливо створити універсальний автомобіль, який би сподобається всім водіям. На щастя, програмне забезпечення може принести задоволення ширшій аудиторії, в основному за рахунок зміни налаштувань підвіски, рульового управління, реакції на дросельну заслінку та інше.

Наприклад, Golf GTI восьмого покоління отримав 15-позиційну настройку підвіски по жорсткості. Опитування Volkswagen кажуть, що близько 97% водіїв задоволені запропонованими налаштуваннями.

Техніка більше не важлива: Volkswagen розкрив секрет настоянки сучасних автомобілівПосилити відчуття від машини повинні звуковий, візуальний і тактильний аспекти. Ці три параметри важливі у всьому: від вібрації на кермі при спрацьовуванні системи утримання в смузі до звуку попередження про непристебнутих ременях безпеки.

Інженери Volkswagen сьогодні зайняті новими викликами, які ставлять перед ними автономні машини. Сприйняття водія, який керує машиною, сильно відрізняється від емоцій фактично пасажира.

Нагадаємо, що Lexus LX600 на базі Toyota Land Cruiser 300 вразив ціною. Новинка виявилася в 2,5 рази дорожче соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Раніше стало відомо, що Samsung представив нові автомобільні платформи. Одна з них-перше в галузі рішення для підключення машин до мережі 5G.

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