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Кримінал проти електромобілів: засновник Nicola поспіхом розпродає акції своєї компанії

Автор: Константин Широкун

Продаж пішов за черговим раундом відчуження, який Мілтон почав у серпні цього року. Сумарно з кінця літа засновник компанії продав акції Nikola на суму близько 184 мільйонів доларів. Ймовірно таке швидке прощання з часткою в стартапі викликане порушенням кримінальної справи.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Bloomberg.

Мілтон звинувачується в тому, що він вводив в оману інвесторів і робив помилкові заяви з багатьох аспектів бізнесу "Ніколи". Мілтон пішов з посади генерального директора у вересні 2020 року. Міністерство юстиції США провело розслідування, і пізніше Мілтону було пред'явлено звинувачення в шахрайстві.

Прокурори стверджують, що, серед іншого, коли Мілтон твітував, що пікап Badger з водневим двигуном буде виробляти питну воду і власну рідину для омивача лобового скла, він не проконсультувався з інженерами компанії.

Раніше в цьому місяці в Nikola повідомили, що будуть змушені заплатити уряду США 125 мільйонів доларів штрафу за навмисну брехню їх керівника раніше.

Нагадаємо, що новий Range Rover стартував в Україні. П'ята генерація легендарної моделі була представлена 24 листопада.

Раніше стало відомо, що представлений новий кросовер Suzuki SX4. В Україні ця модель продається під назвою SX4.

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Автомобільний ринок