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Через коронавірус: Toyota в лютому зупинить заводи по всьому світу

Автор: Олександр Мороз

Компанія Toyota оголосила, що через пандемію коронавірусу буде змушена в лютому зупиняти конвеєри підприємств. Через простої японський автовиробник випустить на 150 тисяч машин менше запланованого.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autonews Europe.

Японський автовиробник скорегував лютневий план з випуску автомобілів - передбачуваний тираж складе близько 700 тисяч автомобілів, що на 150 тис.машин менше, ніж прогнозувалося раніше.

Через перебої з поставками напівпровідників і порушення логістичних ланцюжків на тлі триваючої пандемії COVID-19, Toyota доведеться припиняти роботу своїх підприємств по всьому світу. Тільки в Японії очікуються простої десяти заводів-в результаті знизяться обсяги випуску Toyota Prius, RAV4, C-HR і Camry, а також седанів і кросоверів Lexus.

Таким чином план вийти до кінця фіскального року (31 березня) на рубіж в 9 мільйонів випущених авто виявиться зірваним. Для його виконання з конвеєра в лютому має зійти не менше 850 тисяч машин.

Незважаючи на всі труднощі, за підсумками 2021 року Toyota вперше за 90 років обійшла з продажу в США концерн General Motors, реалізувавши в цій країні 2,3 мільйона машин.

Нагадаємо, що компанії Toyota і Lexus оголосили про відкриття магазину Amazon UK, який працюватимуть цілодобово і без вихідних. В умовах пандемії, коли черги на автомобілі розтягуються на кілька років - крок неоднозначний.

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Toyota Motor Corp