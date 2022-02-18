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Кінець епохи: через майже століття BMW відмовляється від двомісних машин

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П'ятниця 18 лютого 2022 09:44
Кінець епохи: через майже століття BMW відмовляється від двомісних машин BMW 3/15 (Фото: bmw-welt.com)
Автор: Константин Широкун

Перші моделі BMW були двомісними. Але через майже століття Баварський автовиробник оголошує про припинення випуску машин з двома посадковими місцями.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.

Сьогодні в модельній лінійці компанії двомісний автомобіль тільки один - родстер BMW Z4. Заявлено, що життєвий цикл моделі закінчиться у 2025 році, і після нього машин для двох осіб в модельній лінійці компанії чекати не варто. Всьому виною низький попит на модель.

В компанії визнають, що своїм новим продуктом не змогли скласти гідну конкуренцію родстеру Porsche 718 Boxster.

Кінець епохи: через майже століття BMW відмовляється від двомісних машинЧинне покоління Z4 з'явилося у 2019 році. Автовиробник навіть скоротив програму рестайлінгу, і оновлений родстер не отримає цифрову приладову панель і Новий інфотеймент iDrive 8, який вже є на інших моделях марки.

BMW Z4 нині доступний з 2,0-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 255 кінських сил, який дозволяє автомобілю розігнатися від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди.

Раніше ми писали, що 4000 машин Porsche і Volkswagen кинуті на палаючому кораблі у відкритому морі. Про долю автомобілів нічого не відомо.

Також повідомлялося, що в Україні стартував продаж нової Skoda Fabia. Для новинки доступний поки один бензиновий мотор.

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