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Формула-1 засуджує війну в Україні: Гран-прі Росії офіційно скасовано

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П'ятниця 25 лютого 2022 16:25
Формула-1 засуджує війну в Україні: Гран-прі Росії офіційно скасовано Траса Формули-1 в Сочі (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Організатори чемпіонату Формула - 1 випустила офіційну заяву, в якій оголосили про скасування російського етапу чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Formula1.

"Чемпіонат світу Формули - 1 відвідує країни по всьому світу з позитивним настроєм на об'єднання людей і націй, – йдеться в офіційній заяві. - Ми з сумом і шоком спостерігаємо за розвитком подій в Україні та сподіваємося на швидке і мирне вирішення нинішньої кризи".

У четвер ввечері Формула-1, FIA і команди обговорили це питання і прийшли до спільного рішення, що проведення Гран-прі Росії в нинішніх умовах неможливо.

Формула-1 засуджує війну в Україні: Гран-прі Росії офіційно скасовано

Раніше про відмову брати участь у Гран-прі Росії, який повинен був відбутися з 23 по 25 вересня, заявили відразу кілька пілотів: чинний чемпіон Макс Ферстаппен, дворазовий чемпіон Фернандо Алонсо і чотириразовий чемпіон Себастьян Феттель.

Нагадаємо, що Верховна рада вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв.

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