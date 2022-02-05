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Жінка на Lexus протаранила у Києві поліцейський автомобіль-фантом

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Субота 05 лютого 2022 19:36
Жінка на Lexus протаранила у Києві поліцейський автомобіль-фантом Автомобіль-фантом Skoda Kodiaq (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Поліцейський автомобіль-фантом Skoda Kodiaq потрапив у невелику ДТП. Машині Національної поліції не поступилася водій на кросовері Lexus.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Олексія Білошицького.

У мережі українські автомобілісти кілька днів поспіль масово репостили фейкові картинки про нібито потрапив в ДТП автомобіль-Фантом. Але через 10 днів після виходу на перше бойове чергування одна з чотирьох машин-фантомів таки потрапила в аварію.

Вранці у суботу, 5 лютого, на одній з розв'язок Києва кросовер Lexus RX350 не поступився дорогою поліцейській Skoda Kodiaq і незначно пошкодив лакофарбове покриття переднього бампера.

Жінка на Lexus протаранила у Києві поліцейський автомобіль-фантом

"Водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем. Унаслідок ДТП потерпілі відсутні", - зазначив заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Проблискові сигнали зовні й тим більше спеціалізоване обладнання відеофіксації в салоні не постраждало. Машина на кілька годин вибула з патрулювання, але вже повернулася в стрій, і вийшла на чергування.

Варто відзначити, що з 25 січня по 5 лютого чотири екіпажі в автоматичному режимі винесло 12 807 адміністративних постанов на порушників ПДР.

Жінка на Lexus протаранила у Києві поліцейський автомобіль-фантомНагадаємо, що у Харкові артилерійський тягач пристосували для розчищення доріг. У минулому армійську машину близько пів року відновлював водій місцевого автодору.

Раніше ми повідомляли, що в Україні почали випускати електромобілі ЗАЗ. Залежно від версії, запас ходу становить 100-230 км.

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