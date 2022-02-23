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Кемпер і човен: представлено електричний велосипед-амфібію для активного відпочинку

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Середа 23 лютого 2022 13:42
Кемпер і човен: представлено електричний велосипед-амфібію для активного відпочинку Триколісний велосипед-амфібія на електротязі Z-Triton (Фото: z-triton.com)
Автор: Олександр Мороз

Латвійська компанія Zeltini запропонувала любителям активного відпочинку незвичайний транспортний засіб Z-Triton, що поєднує в собі електричний велосипед, кемпер і човен.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Z-Triton.

Кемпер і човен: представлено електричний велосипед-амфібію для активного відпочинку

Z-Triton - це триколісний велосипед-амфібія, оснащений двома електричними моторами. Втім, можна цілком обійтися і без них, обмежившись м'язовою тягою.

Кемпер і човен: представлено електричний велосипед-амфібію для активного відпочинку

Крім велосипедного і човнового моторів, двомісна машина обладнана також сонячними панелями та літій-іонним акумулятором, повної зарядки якого достатньо для подолання 50 кілометрів шляху по суші або 20 кілометрів по воді.

Кемпер і човен: представлено електричний велосипед-амфібію для активного відпочинку

Для трансформації велокемпера в човен потрібно всього лише надути два поплавці, підняти колеса та опустити Човновий мотор – вся операція займає не більше п'яти хвилин. А якщо несподівано закінчиться заряд акумулятора, то завжди можна скористатися звичайними веслами.

Кемпер і човен: представлено електричний велосипед-амфібію для активного відпочинку

У список оснащення Z-Triton входять складаний кухонний стіл, кліматична установка, USB-зарядка, а також модуль GPS і аудіосистема.

Кемпер і човен: представлено електричний велосипед-амфібію для активного відпочинку

Zeltini Z-Triton вже доступний до замовлення в Європі, в планах компанії-поставки по всьому світу. Ціни стартують від 14 500 євро.

Нагадаємо, що минуло чотири роки з того часу, як в лютому 2018 року Ілон Маск запустив Tesla Roadster в космос за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. Зараз електромобіль знаходиться на відстані 377 мільйонів кілометрів від Землі.

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