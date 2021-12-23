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Кабмін подовжив заборону на імпорт в Україну автомобілів з Росії

Автор: Олександр Мороз

Кабінет Міністрів України подовжив заборону на імпорт в Україну автомобілів з РФ. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 23 грудня.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на пзупинення Кабміну.

У четвер, 23 грудня 2021 року, на черговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про подовження ембарго на ввезення в Україну ряду товарів, серед яких значаться й автомобілі - як легкові, так і вантажівки. Заборона діятиме як мінімум до кінця 2022 року.

"Заборонити до 31 грудня 2022 року (включно) ввезення на митну територію України товарів, вироблених в Російській Федерації, відповідно до переліку в додатку", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, до переліку заборонених до ввезення з Росії товарів входять 183 товарні позиції. Це як продовольчі, так і непродовольчі товари.

Засідання Кабміну 23 грудня 2021 року

Нагадавши, КрАЗ повертається до випуску бронеавтомобілів. На заводі побудують як мінімум два "Кугуар" для ЗСУ.

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