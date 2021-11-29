Ілон Маск відмовився від 1,4 млрд євро субсидій ЄС на будівництво Європейського заводу Tesla

Компанія Tesla відкликала заявку на отримання фінансової допомоги від Євросоюзу для заводу з виробництва акумуляторів в околицях Берліна. Потенційно автовиробник міг отримати 1,14 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на агентство Reuters.

"Tesla завжди вважала, що будь-які субсидії повинні бути скасовані. У тому числі для нафтогазового сектора. Але влада з якихось причин не хоче цього робити", - категорично заявив у своєму Твіттері глава Tesla Ілон Маск.

Думається, питання не в тому, що Теслі завадять 1,14 млрд євро субсидій Євросоюзу на будівництво підприємства з виробництва батарей на території європейської Гігафабрики. А справа в тому, що з кінця 2019 року, коли було оголошено про будівництво заводу Tesla потужністю 500 тисяч машин на рік в комуні Грюнхайде (земля Бранденбург), компанію просто затерзали місцеві "зелені".

Як місцеві жителі, там і природоохоронні організації. Теслу звинувачували в руйнуванні екосистеми, заподіянні шкоди місцевій фауні, варварському витрачанні водних ресурсів.

Йшли низкою протести, подавалися численні петиції, а особливо небайдужі громадяни зверталися до суду. В результаті, хоча будівництво завершилося ще в кінці вересня, через бюрократичну тяганину перші Model 3 і Tesla Model Y в кращому випадку зійдуть з конвеєра лише в кінці року. Зараз ці моделі доставляються європейським покупцям з Китаю і США.

Але залишається проблема з будівництвом на території Гігафабрики корпусу виробництва батарей. Швидше за все, відмова Маска від субсидій — демонстративний жест, що демонструє його втому від нескінченних бюрократичних зволікань. А може бути Ілону все це настільки остогидло, що він передумав випускати акумулятори в Старому Світі.

Нагадаємо, що компанія Tesla набрала попередніх замовлень на електричний пікап Cybertruck на 80 млрд доларів, але дата серійного випуску Все ще остаточно не підтверджена. Тим часом вже в грудні General Motors почне поставки електричного пікапа GMC Hummer.