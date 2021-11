Привіт, Avatar: концерн Huawei створив автомобільний бренд та анонсував перший електромобільрн Huawei створив нову автомобільну марку та анонсував перший електромобіль

Автомобільний бренд з помітним і впізнаваним ім'ям Avatar офіційно зареєстровано компаніями Changan, Huawei та CATL. Новоспечений автовиробник навіть анонсував свій логотип і перший електрокар-ним стане купеподібний кросовер.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Caixing Global.

На спільній презентації керівники створеної компанії показали профіль майбутнього серійного електричного кросовера і продемонстрували публіці логотип бренду. Повідомляється, що найбільший внесок у спільний проект внесла автомобільна компанія Changan.

Раніше автовиробник перейменував свій підрозділ Changan Weilai New Energy Automobile Technology Co, яке раніше займалося випуском і конструюванням електромобілів, в Avatar Technology Co. Через кілька місяців стало зрозуміло, з чим пов'язано це перейменування.

Для майбутньої модельної лінійки Changan надасть свої напрацювання у сфері електромобілів, вже навіть створена нова модульна платформа CHN. Huawei відповідає за мультимедійні та онлайн-технології, а CATL стане постачальником сучасних тягових акумуляторів і супутніх вузлів. Дебют серійного кросовера Avatar заплановано на 2022 рік.

