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До 500 км без підзарядки: названо точну дату прем'єри першого електромобіля Subaru

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Понеділок 01 листопада 2021 15:40
До 500 км без підзарядки: названо точну дату прем'єри першого електромобіля Subaru Електрокросовер Subaru Solterra (Фото: subaru.com)
Автор: Олександр Мороз

Через кілька днів після презентації електричного кросовера Toyota bZ4X, компанія Subaru назвала дату дебюту його технічного двійника під власним брендом – позашляховика Solterra.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Subaru.

До 500 км без підзарядки: названо точну дату прем'єри першого електромобіля Subaru

Нагадаємо, що обидві моделі побудовані на одній платформі - Toyota e-TNGA. Але це не применшує провідної ролі в розробці марки Subaru, якій довірили розробку і настройку системи повного приводу, включаючи їздові режими.

До 500 км без підзарядки: названо точну дату прем'єри першого електромобіля Subaru

Зовні Subaru Solterra відрізняється від Toyota bZ4X іншими колесами, передньою і задньою оптикою, а також протитуманними фарами і декором.

До 500 км без підзарядки: названо точну дату прем'єри першого електромобіля Subaru

Елетрокроссовер Subaru запропонують з додатковими сонячними батареями на даху і у двох варіантах силової установки: передньопривідному потужністю 201 к.с. і запасом ходу 500 км, а також повнопривідному з парою електромоторів сумарно розвиваючими 215 к. с. і запасом ходу на одній зарядці в 460 кілометрів.

До 500 км без підзарядки: названо точну дату прем'єри першого електромобіля Subaru

У той же час Subaru Solterra буде запропонована покупцям виключно в повнопривідній версії. При цьому, судячи з тизерів, інтер'єри обох новинок будуть повністю ідентичні.

До 500 км без підзарядки: названо точну дату прем'єри першого електромобіля Subaru

Офіційна прем'єра першого серійного електромобіля марки Subaru відбудеться 11 листопада 2021 року в США.

Нагадаємо, що позашляховик Subaru Forester нового покоління повинен дебютувати в 2023 році. Очікується, що новинка отримає фірмовий гібридний привід від Toyota.

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