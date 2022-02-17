Загрожують санкціями: Tesla спіймали на завищенні запасу ходу її електромобілів

Комісія з добросовісної торгівлі, головне антимонопольне відомство Південної Кореї, почала розслідування щодо Tesla. Американський автовиробник підозрюється в умисному завищенні запасу ходу на одній зарядці батареї.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

Серед таких моделей називається, зокрема, бюджетник Model 3. На офіційному сайті компанії зазначено, що цей електромобіль здатний проїхати на одному заряді батареї 528 кілометрів. При цьому ніде не вказано, що при температурі навколишнього повітря нижче нуля градусів, запас ходу істотно зменшується.

За даними аналітичного агентства Consumer Reports, морозна погода здатна скоротити номінальний запас ходу електромобіля на 20%. У зв'язку з цим Теслу звинувачують у порушенні закону про добросовісне маркування та рекламу.

Найближчим часом Південнокорейська антимонопольна служба має намір зустрітися з представниками Tesla, щоб визначити розмір можливих санкцій. Окремо розглядається питання про накладення на Tesla штрафів за неповернення депозитів клієнтам після скасування онлайн-замовлення. У Південній Кореї Tesla вимагає від покупців внесення застави в розмірі 100 000 вон ($84) при покупці електромобіля через Інтернет.

Найбільший у світі виробник електромобілів пред'явлені претензії поки не коментує.

Нагадаємо, що компанія Tesla виключила один з компонентів рульового управління через дефіцит мікроелектроніки. Причому, офіційно про це нікому не повідомила.