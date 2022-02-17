Вже не горять: General Motors відновлює виробництво електрокарів Chevrolet Bolt

General Motors відновить 4 квітня складання електрокара Chevrolet Bolt на заводі в Оріоні, штат Мічиган. Виробництво моделі було зупинено після серії загорянь через пожежонебезпечні батареї.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Завод GM в Оріоні, штат Мічиган, буде простоювати до 4 квітня 2022 року, коли автовиробник відновить виробництво Chevrolet Bolt. Таким чином, автовиробник зможе продовжити заміну акумуляторних батарей на автомобілях, які були відкликані після серії пожеж.

"Наше безпрецедентне рішення про припинення виробництва Bolt EV і EUV протягом останніх місяців, дозволило нам зробити пріоритетним завдання заміни батарейних модулів для вже випущених машин. В результаті ми зробили заміну дуже доступною для тих власників Bolt EV, які входили до групи ризику", — заявив представник GM Ден Флорес.

Флорес також додав, що концерн як і раніше "прихильний Bolt EV і EUV". Зупинивши виробництво, General Motors дав можливість компанії LG Chem без поспіху зробити в достатній кількості батареї для заміни. А доти власників електрокарів просили паркуватися на відкритих місцях і не заряджати свої машини до 100 відсотків.

Минулого року GM оголосив про глобальне відкликання близько 140 000 автомобілів через ризик загоряння - всі електрокари Bolt 2017-2022 модельного року через проблеми з акумуляторами. Їх постачальник, компанія LG Chem, погодилася відшкодувати всі витрати, пов'язані з відкликанням машин у розмірі 1,9 мільярда доларів.

Цікаво, що попри весь галас деякі власники електромобілів Bolt не поспішають на сервіс і продовжують як ні в чому не бувало їздити на пожежонебезпечних автомобілях.

Однак довгострокові перспективи Bolt залишаються під питанням. Хоча General Motors і планує нові інвестиції в завод, ці гроші витратять на підготовку до виробництва пікапів.

Нагадаємо, що виповнилося 69 років з моменту публічного дебюту найпершого Chevrolet Corvette. За пару днів до дебюту на автомобілі з юридичних міркувань терміново довелося міняти емблему.