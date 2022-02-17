ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вже не горять: General Motors відновлює виробництво електрокарів Chevrolet Bolt

Новость на русском →
Четвер 17 лютого 2022 20:06
Вже не горять: General Motors відновлює виробництво електрокарів Chevrolet Bolt Електричний кросовер Chevrolet Bolt EUV (фото Chevrolet)
Автор: Олександр Мороз

General Motors відновить 4 квітня складання електрокара Chevrolet Bolt на заводі в Оріоні, штат Мічиган. Виробництво моделі було зупинено після серії загорянь через пожежонебезпечні батареї.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Завод GM в Оріоні, штат Мічиган, буде простоювати до 4 квітня 2022 року, коли автовиробник відновить виробництво Chevrolet Bolt. Таким чином, автовиробник зможе продовжити заміну акумуляторних батарей на автомобілях, які були відкликані після серії пожеж.

Вже не горять: General Motors відновлює виробництво електрокарів Chevrolet Bolt

"Наше безпрецедентне рішення про припинення виробництва Bolt EV і EUV протягом останніх місяців, дозволило нам зробити пріоритетним завдання заміни батарейних модулів для вже випущених машин. В результаті ми зробили заміну дуже доступною для тих власників Bolt EV, які входили до групи ризику", — заявив представник GM Ден Флорес.

Флорес також додав, що концерн як і раніше "прихильний Bolt EV і EUV". Зупинивши виробництво, General Motors дав можливість компанії LG Chem без поспіху зробити в достатній кількості батареї для заміни. А доти власників електрокарів просили паркуватися на відкритих місцях і не заряджати свої машини до 100 відсотків.

Вже не горять: General Motors відновлює виробництво електрокарів Chevrolet Bolt

Минулого року GM оголосив про глобальне відкликання близько 140 000 автомобілів через ризик загоряння - всі електрокари Bolt 2017-2022 модельного року через проблеми з акумуляторами. Їх постачальник, компанія LG Chem, погодилася відшкодувати всі витрати, пов'язані з відкликанням машин у розмірі 1,9 мільярда доларів.

Цікаво, що попри весь галас деякі власники електромобілів Bolt не поспішають на сервіс і продовжують як ні в чому не бувало їздити на пожежонебезпечних автомобілях.

Однак довгострокові перспективи Bolt залишаються під питанням. Хоча General Motors і планує нові інвестиції в завод, ці гроші витратять на підготовку до виробництва пікапів.

Нагадаємо, що виповнилося 69 років з моменту публічного дебюту найпершого Chevrolet Corvette. За пару днів до дебюту на автомобілі з юридичних міркувань терміново довелося міняти емблему.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору