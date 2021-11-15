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Автомобілі Chevrolet втратили підігрів керма і сидіння через брак напівпровідників

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Понеділок 15 листопада 2021 13:00
Автомобілі Chevrolet втратили підігрів керма і сидіння через брак напівпровідників Фото: Chevrolet Silverado (media.gmc.com)
Автор: Константин Широкун

Більше десяти моделей марок Chevrolet і GMC недоотримають Підігрів сидінь і рульового колеса. І довстановити пізніше ці опції силами дилерів вже не вийде. В якості компенсації за незручності клієнтам, які замовили автомобілі, американський концерн запропонує знижку в 500 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automotive News.

Обігрів крісел і керма залишать тільки на топових версіях машин, які зачіпає ця проблема. Весь список моделей не повідомляється, але точно відомо, що під обмеження потраплять популярні пікапи і повнорозмірні позашляховики. Автовиробник в повідомленні дилерам називає проблему тимчасовою, також точно відомо, що вона не буде вирішена протягом всього 2022 модельного року.

Ймовірно, машини Buick і Cadillac не позбудуться цих "теплих" опцій. Але позашляховик Escalade раніше вже постраждав від дефіциту напівпровідників – на позашляховик перестали встановлювати систему адаптивного круїз-контролю Super Cruise. Також GM зупинив продажі дизельних позашляховиків і пікапів з шестициліндровими моторами Duramax LM2 через брак напівпровідників для блоків управління.

Раніше ми писали, що PepsiCo не отримає обіцяних вантажівок Tesla Semi в строк. Затримку з випуском електричних тягачів Semi Tesla пояснює дефіцитом мікроелектроніки.

Також повідомлялося, що у Росії УАЗ закриває все нові проекти. Самий довгоочікуваний проект-модернізований" Патріот " також не з'явиться.

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