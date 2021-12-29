Електричні самокати забралися з вулиць і ганятимуть у незвичайному місці: де саме

Чемпіонат світу з перегонів на електросамокатах ще кілька років тому здавався фантастикою. Але змагання Electric Skootr Championship вже в 2022 році стане реальністю.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Новий вид змагань віднесуть до мотоспорту. Пілоти, які випробували спортивні прототипи, відзначають, що пілотування електросамокатів дарує захоплюючий, динамічний, і в той же час екологічно безпечний рух.

Для гонок розроблений спеціальний електросамокат. Його назвали Eskootr S1-X. Він оснащений двома електродвигунами потужністю 6 кВт, акумулятором ємністю 1,5 кВт•год і здатний розганятися до 100 км/год. Каркас самоката виготовлений з вуглецевого волокна.

Поки офіційна дата проведення першої гонки тримається в секреті, але відомо, що змагання заплановано на 2022 рік. Організатори Electric Skootr Championship прагнуть скористатися зростанням популярності електросамокатів і створити абсолютно нову категорію мотоспорту. Заявлено, що гонки будуть проводитися протягом двох днів як для окремих осіб, так і для команд.

Траси будуть мати довжину від 400 м до 1 км Замість того, щоб використовувати існуючі гоночні об'єкти, організатори сподіваються побудувати траси з нуля в доступних міських районах по всьому світу. Протягом перших двох сезонів всі гонщики будуть професійними спортсменами з інших видів спорту, таких як MotoGP або Formula E. чоловіки та жінки будуть змагатися разом.

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