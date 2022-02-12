Для підкорення боліт: в Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

Всюдихід Triton побудований для підкорення лісової хащі та боліт українського Полісся. Будівництво екстремального автомобіля зайняло 9 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на "Час дій".

Механік Анатолій Павлович з Рівненської області поодинці створив значний всюдихід. На сьогодні Triton поки не може їздити по дорогах загального користування. Щоб отримати номери, машині потрібно пройти сертифікацію.

Майстер не виключає, що при наявності стабільного попиту готовий виробляти такі машини дрібними серіями. Але визнає, що масове виробництво не подужає – для цього потрібні інвестиції в оренду приміщень, покупку обладнання.

У конструкції українського всюдихода використовуються елементи кабіни та рами вантажного автомобіля ГАЗ-66. У цій же машини запозичені роздавальна коробка і механічна лебідка. Заради тяговитості було вирішено використовувати дизельний двигун. У передній частині автомобіля встановлений 2,5-літровий турбодизель від Mercedes-Benz.

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