Для підкорення боліт: в Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

Всюдихід Triton побудований для підкорення лісової хащі та боліт українського Полісся. Будівництво екстремального автомобіля зайняло 9 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на "Час дій".
Механік Анатолій Павлович з Рівненської області поодинці створив значний всюдихід. На сьогодні Triton поки не може їздити по дорогах загального користування. Щоб отримати номери, машині потрібно пройти сертифікацію.
У конструкції українського всюдихода використовуються елементи кабіни та рами вантажного автомобіля ГАЗ-66. У цій же машини запозичені роздавальна коробка і механічна лебідка. Заради тяговитості було вирішено використовувати дизельний двигун. У передній частині автомобіля встановлений 2,5-літровий турбодизель від Mercedes-Benz.
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