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Буде Embla: стало відомо ім'я наступника флагманського позашляховика Volvo XC90

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Середа 01 грудня 2021 13:59
Буде Embla: стало відомо ім'я наступника флагманського позашляховика Volvo XC90 Концепт Volvo Recharge, ідеї якого запозичить наступник XC90 (Фото: media.volvocars.com)
Автор: Вадим Добровольский

Флагманський позашляховик Volvo XC90 наступного покоління отримає назву Embla. Це ім'я запозичене з грецької міфології.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automotive News.

Генеральний директор Volvo Хакан Самуельссон в інтерв'ю виданню Automotive News розповів, що позашляховик XC90 наступного покоління не тільки буде електричним, а й отримає нову назву. Не буквено-цифрове позначення, а власне ім'я, яке буде починатися з голосної літери.

Пошук по міжнародних базах даних товарних знаків показує, що Volvo подала заявку на реєстрацію назви Embla в жовтні цього року. Це перший товарний знак компанії за чотири роки, що починається з гласною. Враховуючи слова топ-менеджера компанії, дуже ймовірно, що ця назва зарезервована саме для наступника XC90.

Буде Embla: стало відомо ім'я наступника флагманського позашляховика Volvo XC90

Концепт Volvo Recharge

Ім'я Ембла сходить до скандинавської міфології - так звали першу жінку на землі. Сам позашляховик буде електромобілем на платформі SPA2 наступного покоління і з трьома рядами сидінь. Що до дизайну, то зовнішність буде вирішена в стилі концепт-кара Recharge.

Раніше компанія оголосила, що відмовляється від буквено-цифрових позначень своїх моделей і буде давати їм власні імена. Іншими словами, слідом за Embla інші моделі компанії теж отримають власні імена.

Нагадавши, компанія BMW готує до дебюту флагманський електричний седан i7. Прем'єра намічена на 2022 рік.

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