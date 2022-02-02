Skoda готує відразу три недорогі електромобілі в найпопулярніших сегментах

Генеральний директор Skoda Томас Шафер повідомив, що три найближчих електромобілі чеської марки будуть менше моделі Enyaq iV. Відповідно і стояти вони будуть істотно дешевше.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

В рамках презентації нового купеподібного електричного кросовера Enyaq iV Coupe, Шафер розповів, що компанія в найближчі роки покаже три нові електромобілі. Новинки будуть конкурувати в В- і С-сегментах.

Раніше Skoda зареєструвала товарний знак Elroq. Можливо, це ім'я отримає новий електричний кросовер, за розміром аналогічний Karoq. Також стало відомо, що всі три нові електромобілі будуть побудовані на модульній платформі MEB Volkswagen Group.

Топ-менеджер також зазначив: "Наші колеги з SEAT, Cupra і Volkswagen просунулися трохи вперед в плані електрифікації своїх модельних лінійок. Незабаром ми оголосимо про свої новинки, і будемо стрімко їх наздоганяти. Але будьте впевнені, що вони будуть повністю відрізнятися від інших машин концерну".

Також в компанії в найближчі роки мають намір відмовитися від ряду опцій по персоналізації й перейти на пакетні комплектації, максимально мінімізувавши окремі невеликі опції. Це дозволить компанії заощадити необхідні для переходу на випуск електромобілів кошти.

Нагадаємо, що Volkswagen вперше у світі повністю перевів автомобільний завод на випуск електрокарів. Нововведення торкнулося виробничого майданчика у Цвіккау.

Раніше ми повідомляли, що британці представили найпотужніший і швидкий кросовер у світі. Новинці під силу розганятися від 0 до 100 км/год за 3,3 секунди.