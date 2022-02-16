Hyundai може замінити автомобільні мікросхеми чіпами від побутової техніки

Через глобальну нестачу мікросхем концерн Hyundai Motor розглядає можливість закупівлі чіпів загального призначення. Це дозволить компанії стабілізувати випуск автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на THE ELEC

Hyundai оцінює можливість закупівлі контролерів інтегральних схем для побутової техніки, щоб використовувати їх у виробництві автомобілів. До такого рішення компанію підштовхує глобальна нестача напівпровідників.

За словами джерел, Південнокорейський автомобільний гігант вже провів випробування, щоб з'ясувати, чи зможуть ці контролери загального призначення замінити ті, які зараз закуповуються у виробників автомобільних мікросхем.

Чіпи для побутової техніки більш доступні та менш дефіцитні, ніж ті, що поставляються виробниками автомобільної мікроелектроніки. Складність полягає в тому, що більшість чіпів, що використовуються в автомобілях, повинні відповідати більш високим стандартам надійності та безпеки – витримувати екстремальні температури та сильні вібрації.

Однак мікросхеми, використовувані, наприклад, для фар і задніх ліхтарів, не зобов'язані відповідати таким стандартам - оскільки не впливають на основну функцію автомобіля.

Відзначимо, що через дефіцит напівпровідників Hyundai минулого року довелося призупинити виробництво на своїх заводах в Південній, а також на початку цього року на підприємстві в Алабамі (США).

За даними японського агентства Nikkei, Toyota також почала запасатися чіпами загального призначення на випадок, якщо у неї виникнуть складнощі із закупівлею автомобільних чіпів. Таку можливість розглядає також Nissan.

Нагадаємо, що німецький виробник напівпровідників Infineon очікує, що нестача мікросхем припиниться вже у 2023 році. Але ще важливіше те, що перші важливі ознаки відновлення будуть помітні вже в кінці цього року.