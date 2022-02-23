Вантажівка врізалася в особняк і розчавила розкішні авто Lamborghini і Bentley
Дивовижна аварія сталася у фешенебельному каліфорнійському містечку Беверлі-Хіллз - улюбленому місці проживання знаменитостей і мільярдерів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на фейсбук PepesTowingLA
Багатотонна вантажівка через відмову гальм з маху влетіла в дорогий особняк, по дорозі знищивши кілька розкішних автомобілів. Один тільки виготовлений на замовлення суперкар Lamborghini Aventador обійшовся його власнику мінімум в мільйон доларів.
Але ж по дорозі в стіну будинку фура розкатала в млинець ще й Bentley - імовірно Continental, але настільки пошкоджений, що важко сказати напевно. В аварії також постраждав Mercedes-Maybach, проте не так значно. Що стосується особняка, то він і зовсім оцінений у восьмизначну суму. Власник, який попросив не називати його імені, повідомив, що Lamborghini та Bentley розбиті під списання.
Що не виключає появи цих машин в Україні. Нашим гаражним умільцям по плечу ремонти будь-якої складності.
Нагадаємо, що судно Felicity Ace з майже 4000 машин на борту повністю вигоріло і його вже немає сенсу гасити. Причиною пожежі могло стати загоряння літій-іонної батареї.