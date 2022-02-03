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Байден в облозіі: тисячі людей вимагають від Білого дому визнати лідерство Tesla по електромобілям

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Четвер 03 лютого 2022 12:46
Байден в облозіі: тисячі людей вимагають від Білого дому визнати лідерство Tesla по електромобілям Президент США Джо Байден (Фото: gettyimages.com)
Автор: Олександр Мороз

Тисячі людей підписали петицію із закликом до Білого дому визнати лідерство Tesla в створенні та виробництві електромобілів. Шанувальники марки вимагають, щоб досягнення компанії були офіційно визнані владою США.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на change.org.

Петиція, розміщена на сайті Change.org, починається словами: "Президент Байден, будь ласка, підтвердить лідерство Tesla в області електромобілів!"

Основною причиною появи петиції стала недавня зустріч в Білому домі, присвячена розвитку електромобільної галузі, на яку були запрошені керівники автогігантів Ford і General Motors. А ось главу найбільшого у світі виробника електрокарів чомусь запросити забули.

На питання під час брифінгу для преси, чи була Tesla виключена через те, що її співробітники не об'єднані в профспілки, прес-секретар Білого дому Джен Псакі запропонувала журналістам самим відповісти на це питання.

У Твіттері відео Дж Байден відзначив провідну роль у створенні та випуску електромобілів Ford і GM, але не згадав Tesla. Ілон Маск такої образи не переніс і в коментарі обізвав президента США маріонеткою, після чого через падіння акцій Tesla втратив 21 млрд доларів.

На захист Маска піднялися тисячі поціновувачів Tesla, вимагаючи від влади США та особисто президента Байдена офіційно визнати лідерство компанії і її засновника в області всього, що стосується електромобілів.

"Білий Дім і адміністрація Байдена навмисно намагалися ігнорувати важку роботу Tesla, підтримуючи GM та інших "лідерів електромобільності", — йдеться в петиції. "Це образа для американців, які працюють в Tesla".

На момент написання цієї новини петиція вже майже зібрала необхідні для її розгляду 50 тисяч підписів, і це число зростає далі.

Нагадаємо, що компанія Tesla не випустить нових моделей у 2022 році: випуск Cybertruck відкладено до 2023-го, електромобіль початкового рівня Model 2 поставлений на паузу, а про спорткар Roadster вже й не згадують.

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