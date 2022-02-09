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Китайці незлюбили автомобілі місцевих марок: що відбувається на ринку Піднебесної

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Середа 09 лютого 2022 10:17
Китайці незлюбили автомобілі місцевих марок: що відбувається на ринку Піднебесної Один з лідерів авторинку Китаю в 2021 році Toyota Levin (фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Підбити підсумки продажів легкових машин в 9 найбільших регіонах світу. У Китаї в першу десятку найпопулярніших автомобілів потрапили всього дві місцевих моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Instagram-канал CarIndustryAnalysis.

Найпопулярнішим автомобілем серед китайців стали Близнюки Toyota Corolla і Toyota Levin, що випускаються спільними підприємствами FAW-Toyota і GAC-Toyota. За 2021 рік місцеві дилери сумарно реалізували понад 546 тисяч цих седанів.

Китайці незлюбили автомобілі місцевих марок: що відбувається на ринку Піднебесної

Друге місце зайняв Nissan Sylphy, проданий минулого року в кількості 515 500 машин, за ним слідує Volkswagen Lavida (429 000 шт.). Найпопулярніший кросовер Піднебесної Honda CR-V, яка на місцевому ринку продається під ім'ям Breeze, став у рейтингу четвертим.

Китайці незлюбили автомобілі місцевих марок: що відбувається на ринку Піднебесної

І лише на п'ятому місці опинився вітчизняний електромобільчик Wuling Hongguan Mini (390 00 шт.) – не в останню чергу через свою низьку ціну в 4,5 тисячі доларів. Слідом за ним в топ-десятці популярних авто розташувався ще один продукт місцевого автопрому - кросовер Haval H6.

Китайці незлюбили автомобілі місцевих марок: що відбувається на ринку Піднебесної

Для порівняння, в рейтингу найпопулярніших автомобілів європи Toyota Corolla займає лише 7 місце. А найбільше патріотичні європейці люблять машини Renault, Volkswagen і Peugeot.

Китайці незлюбили автомобілі місцевих марок: що відбувається на ринку Піднебесної

Нагадаємо, що затримки з постачанням комплектуючих і відвантаженням продукції відходять компаніям так дорого, що вони розглядають можливість повернення виробництва на захід. Тим більше, що саме в США і Європі реалізується значна частина товарів.

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