З безпілотником на борту: Mazda оснастить свої автівки посадковим майданчиком для дрона

Mazda турбується про автомобілістів, які люблять знімати свій автомобіль і навколишню природу за допомогою дрона. Компанія запатентувала спеціальний майданчик, який кріпиться на дах машини, і може приймати безпілотні літальні апарати навіть в русі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Drive.

Дрон може запускатися з мініатюрного майданчика, встановленого на задньому склі. Патентні зображення повідомляють нам, що дрон через бездротові протоколи буде зв'язуватися з бортовою електронікою автомобіля, щоб водій, або пасажир могли з салону керувати зльотом і посадкою. Але в разі сильного вітру, або ділянок з переривчастим радіосигналом передбачена навіть котушка з тросом, яким можна кріпити дрон до машини.

Не виключено, що дрон на машині буде використовуватися не тільки для розваг, але і як частина комплексу систем управління автопілотом. Камера на ньому дозволить краще зорієнтуватися в дорожній ситуації. І це не елемент фантастичного оповідання. Раніше Ford вже запропонував використовувати безпілотні літальні апарати на випадок відмови датчиків в машинах з автопілотом.

Раніше ми повідомляли, що сотню пошкоджених торнадо нових суперкарів Chevrolet Corvette відправлять під прес. Всі вони істотно пошкоджені і не підлягають ремонту.

Нагадаємо, що у США безпілотна фура проїхала 130 км без будь-якої участі людини. На його створення компанія TuSimple витратила півтора року.