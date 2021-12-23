Перетворити пластик на метал: розроблена незвичайна присадка для зміцнення полімерів

При використанні нанодобавок ізраїльської компанії Nemo Nanomaterials підвищується міцність пластикових деталей. За багатьма характеристиками модернізований матеріал не поступається алюмінію, але при цьому на третину легше. Ним уже зацікавились автовиробники.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Nemo Nanomaterials.

За оцінками ізраїльського стартапу, через 3-4 роки ринок полегшених матеріалів для автомобільної промисловості збільшиться з 40 до 99 мільярдів доларів. Nemo Nanomaterials сподівається захопити частину цього сегмента. Фірма створила концентрат з графенових нанотрубок TUBALL, який навіть у незначній кількості здатний змінювати механічні властивості матеріалів.

Полімерам після додавання наноприсадок під силу по міцності наздогнати сталь і алюміній. Мається на увазі, що нові матеріали можуть використовуватися в моторному відсіку, для виготовлення корпусів акумуляторних батарей і навіть деяких силових елементів кузова. Посилені пластики дозволяють зробити вузли і деталі до 30 відсотків легше. Це повинно позитивно позначитися на запасі ходу електромобілів і гібридів, в яких вони будуть використовуватися.

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