Заробити 1 млрд євро на смітті: Renault займеться переробкою старих автомобілів

Компанія Renault переробить один зі своїх заводів під переробку автомобільного утиля. На цьому бізнесі французи розраховують заробити 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

Французький автовиробник займеться непрофільним для себе бізнесом-переробкою і поверненням в стрій відслужили свій термін машин і комплектуючих.

Ідея полягає в тому, що вже відправлені в утиль деталі зможуть бути вдруге використані в нових автомобілях. Чому їх власники, звичайно ж, будуть невимовно раді. Майже так само, як стелі салону із перероблених старих шпалер в номому Kia Niro, про який ми розвідали раніше.

Тим не менш, Renault повідомляє, що новий бізнес з переробки автомобільного утиля вже до кінця десятиліття принесе компанії прибуток в 1 млрд євро (1,1 мільярда доларів).

А глава Renault Group Лука де Мео заявив, що й будувати щось нічого не треба-достатньо перепрофілювати під переробку вторсировини одне з слабо завантажених підприємств. І навіть його назвав - це завод у французькому містечку Флені, розташованому в околицях Парижа.

Щорічно через цю гігантську майстерню будуть проходити до 45 000 старих автомобілів, а до 2025 року щорічна виручка складе 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, що румунська марка Dacia, автомобілі якої в Україні продаються під брендом Renault, оголосила ціни на нову модель Jogger. Поки машина запропонована тільки в Європі.