19-річний хакер зажадав від Tesla мільйон доларів і електромобіль в подарунок

Хакер з Німеччини, який зламав дві дюжини електромобілів Tesla в 13 країнах світу, очікує від американського автовиробника великої нагороди.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Раніше ми повідомляли, що 19-річний Девід Коломбо з німецького містечка Дінкельсбюль зумів виявити вразливість в програмному забезпеченні Tesla та отримав доступ до 25 електромобілів марки в 13 країнах. Він міг віддалено розблокувати двері, запустити без ключа двигун, включити музику в салоні й навіть посигналити.

Тепер же юний хакер розповів, як йому це вдалося. Пролом виявилася в TeslaMate-сторонньому інструменті, який відстежує всі дані автомобіля для подальшої діагностики. Проблема полягала в тому, що TeslaMate зберігала дані API (програмний інтерфейс для взаємодії різних компонентів ПЗ) автомобіля, в незашифрованому вигляді.

Тепер Девід Коломбо заявляє, що чекає "великої нагороди" від Tesla за повідомлення про цю уразливість. І має для цього всі підстави: Ще у 2020 році Tesla запропонувала 1 мільйон доларів і безплатний електромобіль тим дослідникам безпеки, хто виявить помилки в її системах.

Американський виробник поки зберігає горде мовчання, хоча оновлення TeslaMate з виправленнями помилки було випущено протягом декількох годин після того, як Коломбо відправив електронний лист з описом проблеми.

Нагадаємо, що компанія Tesla вирішила відмовитися від сенсорного клаксона на своєму суперечливому кермі-штурвалі. Замість нього буде встановлений стандартний звуковий сигнал в центрі керма.