День закоханих у Львові: Віктор Винник та гурт МЕРІ порадують романтичним концертом

Віктор Винник (фото: прес-служба артиста)

14.02.2021

14 лютого о 19:00 у львівському Центрі Довженка Віктор Винник та гурт МЕРІ виступлять з концертом до Дня закоханих (квитки).

На концерті звучатимуть відомі, а також нові пісні. Зокрема, вперше наживо прозвучить пісня з балканським присмаком, яку музиканти випустили восени, "Чорні очі".

"Пісня має позитивні відгуки та за короткий період набрала чимало переглядів в Інтернеті. Ще буде низка нових композицій, які уже вийшли в альбомі "Снайпери-амури", але ще не були презентовані наживо. Обіцяємо гарний і романтичний настрій! Усім, хто хоче потрапити на концерт, просимо потурбуватись про квитки завчасно, тому що у зв’язку з карантинним обмеженнями наповненість – лише 50% залу", – розповідає Віктор Винник.

Віктор Винник (фото: прес-служба артиста)

Які пісні лунатимуть на концерті?

Концерт буде присвячений Дню святого Валентина, тож програма складатиметься переважно із романтичних пісень. Звісно, музиканти виконають і соціальну лірику.

"Є багато противників святкування 14 лютого, але прихильників все ж більше. Адже кохання – це найпрекрасніше почуття! Тому практично щороку ми стараємось підготувати концерт до Дня святого Валентина, щоби усі закохані мали можливість відзначити це чудове свято. Щороку ми додаємо у програму все більше романтичних композицій. Багато пісень із нашого репертуару – це надихаючі історії кохання і про кохання! Я дуже тішуся концерту 14 лютого, бо востаннє ми виступали 4 місяці тому. Ми вже дуже засумували за нашою публікою. Маю надію, що це взаємно!" – зазначив лідер гурту МЕРІ.

Також Віктор Винник закликав львів’ян підтримувати українську мову, культуру та виконавців.

"У цей день у Львові буде просто феєрверк концертів, тому я не заздрю слухачам! Концертів буде дуже багато на усіх майданчиках. Кладіть руку на серце і йдіть туди, де вам ближче і приємніше. Важливо, що це наші українські виконавці. Підтримуйте свою культуру, мову та себе, бо ми – Україна!" – сказав Винник.

Додамо, що гостем концерту, який відбудеться з дотриманням карантинних вимог, стане гурт Navigator.

Топ кращих пісень Віктора Винника і МЕРІ

Віктор Винник і МЕРІ – Чорні очі

МЕРІ – Мерідіани

Віктор Винник і МЕРІ – Miss

Віктор Винник і МЕРІ – One more kiss

Віктор Винник і МЕРІ – Просто прощай