Музика почуттів і сцена біля води: Ніно Катамадзе дасть унікальний концерт в Києві

25.06.2021

Через місяць кожен квадратний метр Osocor Residence наповниться вібраціями любові й доброти. Перлина Грузії та справжнє явище в міжнародній музиці - магнетична Ніно Катамадзе виступить тут 25 червня (квитки).



Унікальному артисту - унікальна локація. Ніно та її незмінні друзі-музиканти Insight зіграють на спеціальній сцені, яку встановлять просто на березі озера. Адже погодьтеся, глибока музика Ніно Катамадзе асоціюється саме зі стихією води. Що, як не вода, точніше за все передає глибину й палітру емоцій? Бурхливі океанські течії й морський штиль - немов гнів і умиротворення. Стрімкий водоспад і гладь озера - ніби пристрасть і безтурботність. Артистка й сама називає музику течією. Течією, у якій ти пливеш, відкриваєшся і стаєш більш прозорим.

Музика Ніно Катамадзе не має рамок і аналогів. Адже вона співає не слова, а почуття, занурюючи в них слухачів.

Музика Ніно Катамадзе - для тих, хто живе серцем. Аби впустити її в душу, зовсім не обов’язково розуміти грузинську. Глибокі смисли розлиті між рядків.

Музика Ніно Катамадзе - це філософські трактати та їжа для роздумів. Вони надихають на думки про вічність, надію, співчуття та сенс життя.