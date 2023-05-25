"Знай свої права": кампанія, що допоможе знайти надійну роботу у Польщі

Понад 1,5 мільйона біженців від війни з України отримали статус тимчасового захисту в Польщі, переважно жінки. Значна частина з них намагається знайти роботу. У багатьох в Україні залишилися родини, яким треба допомагати, у інших зруйноване житло і немає куди повертатися.

70% біженців з України у Польщі потребують роботи, – опитування

За даними дослідження ринку праці, проведеного Міжнародним Комітетом Порятунку (IRC), у 2022 році 70% опитаних біженців з України визначили пошук роботи як найбільш нагальну потребу. Більшість українців у Польщі намагається працевлаштуватися, щоб мати кошти на життя у новій країні та в нових умовах. Однак часто вони стикаються із незадовільними умовами роботи: їм можуть платити зарплатню нижче мінімальної, графік роботи може бути нерегламентованим, а правовий захист недостатнім. Це робить пошук стабільної та добре оплачуваної роботи складним завданням.

Кампанія соціальної взаємодії "Знай свої права", започаткована IRC, підвищує рівень обізнаності щодо прав працівників серед українських переселенців у Польщі. Основна мета кампанії – розповісти українцям про особливості польського ринку праці та підвищити їхню впевненість під час пошуку роботи.

За словами директора Міжнародного комітету порятунку в Польщі Алана Мозлі процес пошуку роботи – це стрес для кожного, особливо для нових резидентів країни, яким потрібно навчитися орієнтуватися в новій системі та розуміти правила дій на ринку праці.

"Ми хочемо закликати українців: знайте свої права, стежте за новими нормативними актами, і знайте, що вас підтримують. Разом з тим, ми вважаємо, що кампанія принесе користь не лише потенційним працівникам з України, але й їхнім роботодавцям, які отримають можливість працювати з персоналом, який краще обізнаний з польським ринком праці та законодавством", – закликає директор Міжнародного комітету порятунку.

Переселенцям з України важливо більше знати про те, які у них є права при працевлаштуванні, а також які особливості трудових договорів в країні, додає менеджер з питань економічного відновлення і розвитку Володимир Григорович.

"Ми побачили величезну потребу в такій підтримці як в офіційних опитуваннях, так і в нашій повсякденній роботі, особливо в Центрах підтримки та інтеграції "Крок до праці", які ми відкрили в Познані та Катовіце", – підкреслює він.

Рекрутингові компанії та самостійний пошук. Перші кроки до роботи у Польщі

Переїхавши до іншої країни та намагаючись будувати життя у Польщі "з нуля", українці прагнуть заробляти на життя. У більшості випадків, за словами самих біженців, пошук роботи виявляється дуже складним процесом. Нова країна, нові умови життя, мовний бар'єр, колосальний стрес через переїзд та зруйновані війною долі – все це ускладнює пошуки.

Українка Ірина Гулько мешкає у Кракові. Кілька років тому до Польщі спершу переїхала її донька, а потім — і син. Діти навчаються у місцевих університетах. Згодом в цю країну вирішила перебратися й сама Ірина. Перша робота, на яку вона влаштувалася - адміністратор у готелі. Зараз вона працює у невеликому хостелі на 16 місць в історичному центрі міста. Щодня виконує багато роботи - приймає гостей, відповідає на телефонні дзвінки, приймає резервації.

"Зараз у Кракові дуже багато українців. Зачасту це жінки, які виїхали або самі, або з дітками. В більшості випадків їм треба шукати роботу, щоб прогодувати себе. А багато українок також надсилають додому гроші, бо там є дідусі й бабусі, матері", – описує нинішню ситуацію Ірина.

При переїзді в нову країну роботу шукати непросто зокрема тому, що українки стикаються із зовсім новими реаліями. Хоча Польща – культурно близька до України держава, тут все ж інша мова, інші закони та багато місцевих особливостей. Українка приїздить до Польщі та не знає, куди йти та до кого звертатись – типова ситуація для сотень тисяч наших співгромадянок, які виїхали в цю країну. Ірина зізнається, що у її випадку було легше призвичаїтися через те, що тут вже були її діти.

Фото: Українка Ірина Гулько адаптується до життя у Польші (надане спікером)

"Один із перших моментів, які треба було дізнатися - це контакти офіційних установ, куди можна було б звертатися в екстрених випадках. Треба знати, де знаходяться соціальна служба, інформаційний центр тощо. Туди можна звернутися, якщо потрібна якась допомога чи консультація", – каже вона.

Наприклад, українці можуть звертатися до урядового сайту Польщі, який дає основну інформацію, пов'язану із трудовим законодавством країни.

За словами Ірини, почати пошук роботи можна кількома способами. По-перше, можна звернутися до кадрових агенцій: їх послугами користуються роботодавці, коли хочуть знайти, наприклад, відразу кілька співробітників. Це доволі непоганий спосіб, якщо людина не знає ні мови, ні будь-яких місцевих особливостей, не має при собі коштів. Наприклад, можуть допомогти з оформленням санітарної книжки.

У Польщі є різні підприємства, наприклад, великі заводи, які не мають часу займатись наймом 1-2 співробітників, а довіряють цю справу профільним компаніям. Наймають агентство, яке займається підбором кадрів. Це роблять офіційно – з оплатою всіх податків.

Зверніть увагу. Звертатись треба виключно до тих кадрових агенцій, які мають ліцензію на такий вид діяльності і які працюють офіційно.

"Є кадрові агенції, яким найманий працівник при пошуку роботи нічого не платить. А потім за попередньою домовленістю з ним беруть певний відсоток з його зарплатні. Така агенція займається оформленням всіх довідок, які потрібні для працевлаштування. Це може значно спростити процес, якщо ви або недавно приїхали, або не орієнтуєтесь на місці", – радить Ірина.

Другим способом пошуку роботи може стати безпосередній візит до місця, де ви потенційно не проти працювати. Ірина вважає, що це непоганий метод у випадку, якщо ви новачок і ще не встигли освоїтися на новому місці.

Фото: Жінка наголошує, що в країні треба шукати тільки офіційне працевлаштування (надане спікером)

Фундація Польського міграційного форуму пропонує консультації різними мовами з питань легалізації перебування, консультації спеціаліста зі створення та розвитку бізнесу, кар'єрного радника, також надає безкоштовну юридичну підтримку та інші послуги.

"Знаю українок, які ходили по місту та дивилися оголошення. Як правило, їх вивішують на вході в магазини, ресторани, кафе. Пишуть, хто їм потрібен: офіціант, кухар, прибиральник. Якщо на місці не буде відповідальних осіб, можна залишити на папірці свій номер телефону. Високі шанси, що вам перетелефонують. Звісно краще щоб у вас було резюме: по Кракову є багато друкарень, де можна його роздрукувати", – радить Ірина.

Далі в будь-якому разі треба порушити питання щодо офіційного працевлаштування та обговорити умови контракту.

Дотримання прав. Чому треба шукати тільки офіційну роботу

Ірина Гулько згадує, що шукала у Кракові виключно офіційну роботу. Чи буде підписано робочий контракт - це найперше, що треба дізнатися у роботодавця. Часто окремо від кадрових агенцій роботодавець приймає людину на роботу на пряму. Є кілька договорів, які підтверджують трудові взаємовідносини, звертає увагу Ірина.

"Я в Україні мала кілька бізнесів, і добре знаю, як важливо працювати офіційно. Це гарантія того, що вам вчасно виплатять зарплатню, що ваші права захистять у разі їх порушення. Умови роботи обов'язково мають бути зафіксовані у письмовій формі. Також треба дуже уважно дивитися умови контракту. Я, наприклад, польську мову добре розумію, але з письмовою гірше. Тому якщо ви не розумієте польської мови, треба перекласти цей документ", – каже вона.

Насправді у дотриманні законодавства все має бути дуже серйозно. "Якщо роботодавець не прийняв людину на роботу офіційно, йому загрожують великі штрафи – аж до еквіваленту десяти тисяч доларів. Важливо також знати, що у разі недотримання умов штрафують і ту людину, яка погодилася на неофіційну роботу. Тому всі зацікавлені працювати офіційно", – підкреслює Ірина.

Види трудових договорів у Польщі: що враховувати українцям

Польське законодавство при працевлаштуванні передбачає три основні види трудових договорів: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło.

Umowa o pracę – договір, який захищений польським законодавством найбільше. На жаль, за словами Ірини, далеко не всі польські роботодавці готові підписувати саме його, бо він накладає на компанію найбільшу відповідальність. За наявності такого договору роботодавець має право вас звільнити.Цей тип договору не дозволяє роботодавцю звільнити працівника негайно — має бути певний попереджувальний період, якщо звісно працівник не порушує певних правил.

Договір Umowa o pracę передбачає:

захищеність та соцгарантії з боку польської держави;

стандартний робочий день;

оплачувану відпустку;

обов'язкове медичне страхування співробітника;

визначає, що зарплатня має бути не нижчою за мінімальну. З 1 січня 2023 року у Польщі мінімальна зарплата становить 3490 злотих брутто. А нетто, тобто "на руки" – 2709,48 злотих. З 1 липня 2023 року планується підвищення зарплатні – вона становитиме 3600 злотих брутто та орієнтовно 2783 злотих нетто.

Другий тип договору – Umowa zlecenie. Він встановлює наступне:

умови робити узгоджуються між працівником та роботодавцем;

можна працювати більше годин на день;

зарплатня обговорюється з керівником (мінімальна оплата — 22,80 злотих за годину брутто; з 1 липня 2023 — 23,50 лотих за годину );

передбачено соціальне страхування, медичне страхування за бажанням;

відсутність щорічної оплачуваної відпустки, якщо інше не встановлено контрактом;

виконана робота не збільшує «стажу».

на робітника не поширюється трудовий кодекс: у контракті не передбачено медичне страхування, лікарняний, відпустка.

Umowa o dzieło – ще один тип договору, який укладають роботодавець та працівник. Він перш за все націлений на отримання результату. Це означає, що за цим договором ви отримуєте кошти лише після того, як виконаєте ту чи іншу роботу, яку від вас вимагають.

Такий договір передбачає, що:

щомісячну зарплату ви не отримуєте;

ваша робота має тимчасовий характер (співробітника наймають на певний термін, а після його спливання договір більше не є дійсним);

на робітника не поширюється трудовий кодекс.

Що потрібно знати про звільнення та розірвання договору: умови

Договір, укладений на невизначений строк, і договір, укладений на певний строк, можуть бути розірвані із застосуванням строку попередження відповідно до ст. 36 КЗпП:

2 тижні, якщо працівник працював менше 6 місяців;

1 місяць, якщо працівник має стаж роботи не менше 6 місяців;

3 місяці, якщо працівник має стаж роботи не менше 3 років.

Зверніть увагу. Якщо ви не знаєте мови, уважно перевірити умови договору все одно треба. Ви маєте право вимагати переклад на мову, яку ви розумієте.

Юридична допомога онлайн у Польщі – ресурс, куди можна звернутися за правовою допомогою з трудового та міграційного права, дізнатися про свої права та отримати допомогу з юридичними документами.

Як розраховується відпустка у Польщі

У Польщі під час розрахунку днів відпустки (і майбутньої пенсії) співробітника відіграє роль тривалість трудового стажу. До стажу працівника зараховується не тільки робота за трудовим договором, а також, скажімо, навчання у професійно-технічному закладі (3 роки стажу роботи), закладах середньої спеціальної освіти таких як технікум (до 5 років), або закладах вищої освіти – 8 років зараховуються до стажу роботи (навіть якщо час навчання був коротшим), пояснюють у Міжнародному комітеті порятунку.

"Від тривалості трудового стажу залежить, чи має працівник право на щорічну відпустку тривалістю 26 днів за відпрацьований робочий рік (10 і більше років стажу) чи 20 днів (менше ніж 10 років). Якщо працівник почав працювати у нового роботодавця протягом календарного року, тривалість відпустки визначається пропорційно відпрацьованому у цього роботодавця періоду (за минулий період)", – йдеться на сайті.

Один відпрацьований місяць відповідає 1/12 відпустки. Відпустка є повністю оплачуваною, це означає що працівник має право на таку саму оплату, яку би отримував, якби у той час працював. У разі невикористання будь-яких днів відпустки, припинення чи закінчення трудових відносин, працівник має право на грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток.

Працівник має право на оплату у розмірі 1/30 місячної зарплатні за кожен день на лікарняному, підтвердженому листком непрацездатності. Якщо лікар виявив що працівник погано почувався до дати огляду, лікарняний листок непрацездатності може бути виданий більш ранньою датою, але не раніше трьох днів перед оглядом.

Як уникнути шахрайства при пошуку роботи: поради українки

При пошуку роботи у Польщі дуже важливо враховувати моменти, які вбережуть вас як біженця від можливих випадків шахрайства, підкреслює Ірина Гулько. Вона з власного досвіду дає поради, які у цьому допоможуть:

шукайте лише офіційну роботу: підписуйте договір перед початком роботи та перевіряйте, чи присутня компанія-роботодавець в Національному судовому реєстрі (KRS);

завжди уважно читайте трудовий договір про умови праці та оплату;

якщо не знаєте мови, попросіть перекладача;

якщо вас не влаштовують якісь пункти договору, обговоріть їх із роботодавцем до того, як підписали документ;

не довіряйте стороннім особам "з вулиці", які обіцяють “миттєво” знайти роботу без документів або вимагають з вас гроші.

У разі, наприклад, невчасної виплати зарплати, неповних виплат, незаконних вирахувань із зарплатні або порушення роботодавцем умов безпечної праці, ви можете звертатися до районного трудового інспектора (адреси інспекцій дивіться на цьому сайті). На сайті Державної Інспекції праці також є розділ з питаннями та відповідями українською та інша корисна інформація.

Додатково з інформацією про допомогу біженцям з України ви можете дізнатись в Телеграм-каналі International Rescue Committee в Польщі: