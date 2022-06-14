Без знания языка. Сколько могут заработать украинцы в Венгрии

С мая украинские беженцы в Венгрии получили право устраиваться на любую работу без получения разрешения. Работодатели получают пособия, если принимают на работу наших граждан, которые бежали из Украины из-за войны.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Daily News Hungary рассказывает, каких категорий беженцев это касается и на какие условия стоит рассчитывать при трудоустройстве.

Как найти работу в Венгрии: правила для беженцев

Право работать где хочется без получения разрешения на работу касается тех украинцев, которые подали заявление о предоставлении убежища (asylum), то есть о статусе беженства.

Для остальных украинцев, которые получили временное убежище в Венгрии, остаются в силе те же правила, что и для граждан любой другой третьей страны.

Фото: Для многих видов работ необходимо получить разрешение (pixabay.com)

То есть, работать можно только в тех секторах, где ощущается нехватка рабочей силы: общественное питание, строительство, IT. Воспользоваться этой государственной льготой могут только те граждане Украины, у которых есть биометрический паспорт.

Государство выплачивает пособие работодателям, если украинский работник проработал не менее 90 дней и прибыл в Венгрию после начала войны, подал заявление или получил убежище.

Максимальная сумма в настоящее время составляет 30 тысяч форинтов (77,75 евро) на одного работника в месяц, если они прибыли до войны. Если они прибыли после начала российской агрессии, эта сумма увеличивается до 60 тысяч венгерских форинтов (154 евро) в месяц на одного работника. Кроме того, каждый ребенок, проживающий с работником, получает 12 тысяч форинтов (31,1 евро) в месяц.

Отмечается, что многие украинцы до войны работали в Венгрии. Многие работодатели сейчас помогают их родственникам устроиться на работу.

После пересечения границы украинцам дают временный вид на жительство на 30 дней, за которые нужно обратить в местный иммиграционный офис для получения постоянных документов.

Сколько могут заработать украинцы в Венгрии

Найти работу без знания языка намного сложнее, как и в большинстве других стран. В сфере обслуживания может пригодиться английский язык, но обычно в вакансиях для беженцев уточняется, что знание языка не обязательно.

Фото: Примеры вакансий для украинцев (facebook.com/Робота для українців в Угорщині)

Это работа уборщиками и горничными, на производстве и контроле деталей на заводах мировых брендов, которых немало в Венгрии, в прачечных, сборе урожая, сортировке одежды на складах одежды - от секонд-хенда до брендовых товаров.

Средняя оплата неквалифицированной работы – около 1000 форинтов (2,5 евро) в час. То есть, за день можно заработать 20-25 евро. Если при 6-дневной рабочей неделе с 10-часовым рабочим днем обещают платить 350000 форинтов, то заработок составит примерно 850 евро. Минимальная зарплата при неквалифицированному труде в стране составляет 200000 форинтов, это 500 евро.

Фото: Вакансии для женщин и мужчин в Венгрии (facebook.com/Работа в Венгрии)

Впрочем, за дополнительные смены выплачивают бонусы, поэтому в некоторых вакансиях указано до 7 рабочих дней в неделю.

Искать вакансии можно как на профильных сайтах на украинском и русском языках, так и в тематических группах в соцсетях. Только в Facebook таких групп больше полутора десятка.

Стоит учитывать, что часть объявлений – платные от посредников. Они помогают также с приездом и оформлением на работу по биометрическому паспорту. Работодатели при приеме на работу оформляют беженцам временный вид на жительство.

От работы можно получить бесплатное жилье – обычно в комнатах с другими работниками.

Напомним, мы писали, сколько украинские беженцы зарабатывают в Польше.