Жорсткі штрафи і вилучення прав. У Польщі почалося "полювання" на порушників ПДР

У Польщі почалася кампанія з виявлення порушень ПДР, яка триватиме з 23 червня до 4 вересня. Патрулі зважатимуть як на швидкість автомобіля, так і на наявність автокрісел та розмови по телефону за кермом.

Під час "полювання" на дорогах збільшиться кількість патрулів, порушників виявлятимуть і за допомогою дронів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на auto.dziennik.pl.

Водіїв перевірятимуть на всі можливі порушення

Водіїв попереджають, що на дорогах задіюватимуть поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків. Порушників виявлятимуть поліцейські з команд SPEED. Їхнє основне завдання – виявити водіїв, які перевищують швидкість, керують авто у нетверезому стані, розмовляють по телефону за кермом, здійснюють обгін в заборонених місцях. Патрулі перевірятимуть, чи перевозять дітей в автокріслах та чи пристебнуті всі пасками безпеки.

Для контролю швидкості задіюватимуть поліцейські авто без розпізнавальних знаків з відеореєстраторами, лазерні вимірювачі швидкості з фіксацією зображення, а також дрони.

За водіями стежимуть і стосовно того, як вони поводяться стосовно пішоходів, велосипедистів, водіїв електросамокатів та мотоциклістів.

Дорожня поліція буде звертати увагу на технічний стан автомобілів. Наприклад, чи працюють фари, в якому стані шини. У Польщі обов'язково цілодобово їздити при увімкнутому світлі ближніх фар.

"Невиконання цього правила вдень може призвести до штрафу в розмірі 100 злотих (909 грн) та 2 штрафних балів. А коли транспортний засіб рухається без увімкнутого світла вночі, то це вже 6 балів і штраф у 300 злотих (2725 грн)", – попередив речник поліції Маріуш Ціарка.

Якщо фари мають серйозні пошкодження, які не можна усунути на місці огляду, поліцейський забирає техпаспорт автомобіля і може накласти штраф у розмірі 3000 злотих (27247 грн). Таке саме покарання за стерті, старі, пошкоджені шини.

Фото: Українці за кермом у Європі (gettyimages.com)

За які порушення найсуворіші штрафи та бали

У Польщі є 21 порушення ПДР із 15 штрафними балами, а за 30 балів можна втратити водійське посвідчення. Наприклад, достатньо двічі перевищити швидкість чи попастися за розмовою по телефону під час руху.

Наприклад, за непропуск пішохода на переході передбачений штраф у 1500 злотих. Так само – обгін на переході.

"Кожне з цих порушень означає додавання 15 штрафних балів на рахунок водія. У разі рецидиву ще 15 балів. Штрафи – це результат 30 балів та позбавлення прав водія", – пояснюють в поліції.

До слова, перевищення швидкості на 30-70 км передбачає штрафи у 800-2500 злотих (7266-22706 грн) і 9-15штрафних балів. При повторному порушенні штраф – до 5000 злотих. Керування у нетверезому стані також перебачає штраф у 2500 злотих.

Максимальний штраф, який може виписати співробітник поліції – 5000 злотих. Зате в суді можна отримати покарання до 30000 злотих (272478 грн).

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