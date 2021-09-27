От живописных Карпат до самобытной Черниговщины. Самые интересные локации страны для путешествия в октябре

Октябрь - один из красивейших месяцев года. В это время мы можем насладиться свежими осенними фруктами, собрать грибы, лицезреть краски природы. Но последние два года октябрь превратился в месяц карантина, которые вводят власти, чтобы остановить распространение COVID-19. Тем не менее поехать все равно куда-то хочется.

Какие интересные места можно посетить в октябре? Предлагаем топ пять локаций, которые сделают вашу поездку незабываемой и полной ярких впечатлений.

Дорога на юг: "место силы" древнее Стоунхенджа

На юг Украины стоит ехать не только летом, но и осенью. Кроме моря и солнца, здесь мы можем увидеть уникальные исторические места, которые по праву принадлежат к мировому наследию.

Заповедник "Каменная могила" (поселок городского типа Мирное в Мелитопольском районе Запорожской области). Уникальное место силы, которое перевернет все ваши представления об исторических локациях в нашей стране. На территории Украины есть фрагмент дна так называемого Сарматского моря, которое существовало на земном шаре более 10 млн лет назад и раскинулось от гор Тянь-Шаня до австрийской Вены.

Фото: На холме сохранились несколько тысяч уникальных древних наскальных изображений - петроглифов (wikimedia.org)

Крымские и Кавказские горы тогда были островами этого моря, а почти вся территория Украины была на дне. Вы можете осмотреть фрагмент дна этого моря, который до сих пор не зарос лесом или травой, а сохранил свою структуру.

Только вдумайтесь: Каменная Могила - старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Она расположена на расстоянии в 600 километров от Киева. Но перед тем, как ступить на территорию заповедника, немного прочитайте о нем. Рекомендуем роман "Найти Атлантиду. Потерянная цивилизация": это 270 страниц увлекательного текста, который превратит вашу поездку в незабываемое "путешествие во времени".

Если вы будете ехать с севера страны, то вы получите удовольствие пейзажами Днепровского нагорья. Обязательно остановитесь на легендарной Хортице. Детальный репортаж о том, чем сейчас живет эта знаменитая локация, мы подготовили для вас ранее.

Живописная Черниговщина: исследуем север страны

Черниговщина - это край, от которого вы будете в восторге. Если планируете тур выходного дня, то обязательно посетите Чернигов, Качановку и Батурин.

Это места, где вы сможете насладиться историей и архитектурой: от средневековья и времен Киевской Руси впредь до казацкого барокко.

Фото: Цитадель Батуринской крепости (РБК-Украина)

Если есть больше времени – "нырните" глубже. Посетите стоянку первобытных людей в селе Мезин. Прогуляйтесь по валам Новгород-Северского, где Ярославна оплакивала своего мужа князя Игоря.

Посетите гетманскую столицу Батурин, который был сожжен московским царем в отместку за союз казаков со шведами и место казацкой Черной рады у Нежина.

Это исторический тур, который навсегда запомнится вам и вашим детям!

Фото: Гетманская столица - знаменитая экскурсионная локация (РБК-Украина)

Вперед на запад. Живописные Карпаты

Конечно, Карпаты! Сюда можно ехать даже на уикенд. В момент, когда скопление людей может принести опасное заболевание, нужно больше отдыхать на природе. Карпаты - то место, где в октябре очень атмосферно.

Золотая осень, грибы, живописная природа и местная кухня делает их красивыми и вкусными.

А лечебные курорты, разбросанные в горах, дают возможность омолодиться и восстановиться. И если вы еще не знаете, где остановиться на оздоровительный отдых после горной прогулки, то предлагаем вам курорт Сходница с ее самыми разнообразными минеральными водами и богатым ассортиментом спа-процедур.

Фото: Панорамы Сходницы - известного курорта (wikimedia.org)

Сходница интересна еще и тем, что предлагает путешественникам не только лечение и оздоровление, но и интересную туристическую программу.

Совсем близко от курорта вы сможете увидеть остатки средневековой крепости Тустань, осмотреть объекты из наследия ЮНЕСКО в Дрогобыче и просто отдохнуть. В Сходнице можно даже найти Карпатское хюгге, которое предлагает СПА-отель "RESPECT". Здесь, в осенних Карпатах, безопасно, полезно и интересно!

Едем на восток. Что посмотреть в Полтаве

Полтава. Город, который вызывает восхищение. Иванова гора, Белая беседка для влюбленных, памятник полтавской галушке, хутора близ Диканьки, которые увлекательными видами раскинулись за полтавским Подолом.

Если вы планируете отдыхать дольше, чем уикенд, то обязательно в свой тур включите интересные и неповторимые новые туристические объекты Полтавщины.

Фото: Главные туристические локации Полтавы (wikipedia.org/)

Из Полтавы поезжайте в направлении Сум и дорогой посетите Музей украинской свадьбы (село Большие Будища), осмотрите самобытную керамику в селе Опошня, а также побывайте в Бельском городище в село Котельва.

Это историко-культурный заповедник скифской эпохи, который насчитывает десятки тысяч уникальных находок и экспонатов. Далее вы можете остановиться в знаменитом Миргороде, где вас ждет лечебная вода и оздоровительный отдых.

Что интересного в центре?

Когда в стране карантин, то настоящим спасением становятся парки. Тур длинной в 500 километров даст возможность насладиться невероятными рукотворными парками, которые были возведены в прошлых веках. Жемчужина Белой Церкви - дендропарк "Александрия".

Это один из крупнейших парков в Украине с территорией в 400 га. Парк был создан более 200 лет назад графом Франциском Браницким. Здесь вы почувствуете романтику и сентиментальность. Сможете отдохнуть среди могучих деревьев, которые создают прекрасные пейзажные композиции, и 11 прудов, словно звезды, вплетены в эту естественную экспозицию.

Фото: Знаменитый парк "Софиевка" (wikipedia.org)

Уманский парк "Софиевка" является шедевром мирового садово-паркового искусства конца XVIII - начала XIX веков. Построен в 1796 году Станиславом Потоцким, парк стал подарком жене Софии на именины. Идея сооружения парка с использованием римской и греческой мифологии принадлежала самой Софии.

Здесь, кроме романтики, вы сможете встретить героев Гомеровской "Одиссеи" и "Илиады". А рядом вы также можете посетить совершенно новый туристический объект - Фэнтези-парк "Новая Софиевка", где, помимо прочего, можно увидеть светомузыкальные арт-инсталляции и 3D мапинг-шоу.

Фото: Парк "Александрия" в Белой Церкви в период межсезонья (РБК-Украина)

С Умани поверните на Н16 - и двигайтесь по маршруту: Легедзене - Тальное, это место археологических раскопок Трипольской культуры. Далее Моринцы с наследием Тараса Шевченка, Канев, Днепровская плотина и, наконец, Переяслав-Хмельницкий. Здесь рекомендуем вам посетить Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья, который расположен в окрестностях Переяслава.

Хорошего вам путешествия! И пусть ничто не остановит ваших намерений!

Ранее сообщалось, что через четыре области в Украине пройдет большой туристический маршрут.

Также предлагаем почитать, Как выглядит первый в Украине пешеходный маршрут Camino Podolico, созданный по примеру Испании.