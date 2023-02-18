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Живий манекен і розпрямляч подушок. Яку "екзотичну" роботу пропонують у Польщі

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Субота 18 лютого 2023 09:00
Живий манекен і розпрямляч подушок. Яку "екзотичну" роботу пропонують у Польщі Фото: Незвична робота в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українцям у Польщі пропонують не тільки фізичну роботу, але й посади, на яких не занудьгуєш. Незвичні вакансії стосуються як спілкування з людьми, так і з тваринами.

Яку екзотичну роботу пропонують у Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на міжнародну компанію Gremi Personal.

Найцікавіші вакансії від польських працедавців

Аналітичний центр компанії із працевлаштування Gremi Personal зробив підбірку топ-10 екзотичних вакансій, які пропонують у Польщі.

"Ринок праці стрімко змінюється, а стереотип, що українцям у Польщі пропонують виключно важку фізичну роботу все ще поширений. Ця добірка екзотичних вакансій, з якими до нас зверталися роботодавці, демонструє, що у Польщі можна знайти роботу за будь-яким покликом", – зазначає Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутаціїї Gremi Personal.

Серед незвичних вакансії були такі:

  • визначник статі курчат на птахофабриці;
  • черга-мен в державних закладах;
  • тестувальник ігристого вина на завод з виробництва вин;
  • збирач черв'яків в рибацький магазин;
  • тестувальник комп'ютерних додатків;
  • розпрямляч подушок у меблевий салон;
  • ремонтник погризених речей в притулок для цуценят;
  • біхевіорист (дослідник поведінки) у зоопарк;
  • живий манекен в магазин одягу;
  • тестувальник корму для тварин на завод.

У компанії додають, що хоча попит на традиційні спеціальності набагато вищий, але щоб знайти вакансію для душі, потрібно одне – продовжувати пошук.

Де українці найбільше працюють у Польщі

Зараз найбільше українців працюють у секторі харчової промисловості. За даними Gremi Personal, на виробництво їжі припадає 40% працевлаштованих. Це робота у ресторанах чи на фабриках.

Живий манекен і розпрямляч подушок. Яку &quot;екзотичну&quot; роботу пропонують у Польщі

Фото: Робота в харчовій промисловості (gettyimages.com)

Приблизно така сама частка припадає на товарне виробництво. Інші 20% майже рівномірно розподілені від фармацевтики до бджільництва. За останній рік вдвічі збільшився попит на працівників у сфері виробництва яхт.

Зазвичай робітники на підприємствах заробляють 15-17 злотих за годину, що в еквіваленті приблизно 130- 150 гривень. Ця ставка підвищується разом із посадою. Керівником можна стати за 3 місяці після початку роботи. Робітники обирають, скільки вони хочуть працювати – 8, 10 чи навіть 12 годин. Загалом у середньому робітники заробляють 1000-1100 доларів на місяць.

Нагадаємо, ми писали, як отримати пенсію в Україні після роботи в Польщі.

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