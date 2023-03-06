Житло закінчується. Швейцарія не справляється із напливом українських біженців

Швейцарія прийняла вже 75 тисяч українців біженців, що викликало дефіцит житла для розселення. Два кантони вже призупинили прийом біженців, ще два запросили уряд про "замороження".

Де доведеться жити українцям, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на swissinfo.ch.

Кантони Швейцарії просять у федерального уряду про підтримку, щоб упоратися з хвилею біженців. Зростання числа прохачів прихистку виснажило ресурси житла.

Днями місцева влада зустрілася з головою Державного секретаріату з міграції (SEM) Крістін Шранер Бургенер, щоб обговорити проблему із забезпечення біженців житлом.

"Поточна ситуація в окремих кантонах є напруженою", – заявив представник SEM.

Чиновники допускають, що федеральний уряд може припинити розміщення біженців у певних кантонах на запит.

Наприклад, кантони Берн та Женева вже тимчасово призупинили прийом біженців. SEM зазначив, що ще два кантони запросили заморожування.

Для українців це означає, що біженців залишатимуть у федеральних центрах притулку, а не розподілятимуть за цими кантонами. Майже дві третини місць у федеральних центрах зайняті.

Державного секретаріату з міграції очікує збільшення числа заяв про надання притулку, для чого потрібні резерви.

"Ми не можемо просто шукати житло, коли люди стоять біля наших дверей", –сказав представник SEM Рето Корманн.

Фото: Розселення біженців у Швейцарії (gettyimages.com)

У жовтні минулого року швейцарська влада закликала кантони прийняти більше біженців, бо федеральні центри досягли межі.

Кантонам було запропоновано тимчасово прийняти до 1000 осіб на тиждень, що вдвічі більше попереднього ліміту в 500 осіб. У середині грудня федеральні центри змогли дещо розвантажити кантони завдяки додатковим місцям, які надала армія.

Статусу захисту S, який дозволяє жити і одразу працювати в країні, на середину лютого отримали понад 75 тисяч українців.

Нагадаємо, ми писали, що українцям надходять додаткові рахунки у Швейцарії: що з цим робити.

Також ми розповідали, скільки українські біженці заробляють у Швейцарії.