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Жилье на длительное время. В Украине открыли еще два шелтера для переселенцев

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Среда 15 марта 2023 12:49
Жилье на длительное время. В Украине открыли еще два шелтера для переселенцев Фото: Шелтер в Косове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ивано-Франковской области отрыли еще два шелтера для людей, которые покинули свои дома из-за войны. В помещениях после капитального ремонта смогут жить более сотни человек.

Новые приюты заработали в Коломые и Косове, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

В Коломые открыли еще один шелтер для переселенцев. Это уже 4-е такое заведение в городе. Для этого оборудовали помещение бывшего детского сада.

В приюте смогут разместить до 60 человек. Они могут там жить 3-6 месяцев. В помещении оборудовали 2 кухни, санузлы, прачечную.

Отдельно обустроны игровая комната и комната для обучения и проведения мероприятий.

Жилье на длительное время. В Украине открыли еще два шелтера для переселенцевФото: Шелтер в Коломые (t.me/onyshchuksvitlana)

На днях также открыли шелтер в Косове, где разместят до 50 переселенцев. В помещении установлена система отопления и водоснабжения, проведена канализация. При ремонте утеплили крышу и провели внутренние работы. В шелтер закупили мебель, кухонное оборудование, посуду, бытовую технику.

Фото: Шелтер в Косове (facebook.com/debenko)

После победы помещение будет использоваться в образовательных или туристических целях по усмотрению общины.

Напомним, мы писали, что в Ивано-Франковске построят 12-многоэтажек для переселенцев.

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